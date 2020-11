Potsdam

Der mit dem Corona-Virus infizierte brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) bleibt für voraussichtlich zwei Wochen in häuslicher Quarantäne. Wie Regierungssprecher Florian Engels weiter mitteilte, verspüre Woidke „mit abnehmender Tendenz“ nur geringe Symptome der Krankheit.

Er werde seine Amtsgeschäfte von zu Hause führen. Am Mittwoch absolviere er mehrere Telefonkonferenzen. Woidke war am Montag getestet worden. Am Dienstag wurde bekannt, dass er sich mit Corona infiziert hat.

Die Nachricht sorgte für Aufregung, weil Woidke die Tage davor mehrere öffentliche Termine hatte, wie am Samstag die Eröffnung des Flughafens BER in Schönefeld und am Freitag die Corona-Sondersitzung des Landtags.

Alle Kontaktpersonen bisher negativ getestet

Daraufhin haben sich etliche Kontaktpersonen testen lassen, darunter fast das komplette Landeskabinett. Bisher hat sich niemand infiziert, wie der Regierungssprecher mitteilte. Auch Woidkes Stellvertreter in der Regierung wurde ein Negativ-Testergebnis ausgestellt: Innenminister Michael Stübgen ( CDU) und Ursula Nonnemacher (Grüne).

Negativ getestet wurden auch Staatskanzleichefin Kathrin Schneider, Finanzministerin Katrin Lange, Kulturministerin Manja Schüle und Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (alle SPD). Die 19 der 25 SPD-Abgeordneten im Landtag, die mit Woidke Kontakt hatten, begaben sich ebenfalls zum Testen. Das Ergebnis teilte am Mittwoch die Fraktion mit: Alle negativ.

„Wir sehen also praktisch bestätigt, dass Masken und Abstandsregeln helfen“, hieß es in einer Erklärung. „Mit Alltagsmasken schützt man andere, aber leider ist man dadurch nicht selbst geschützt.“ Hintergrund ist eine Äußerung des AfD-Abgeordnete Dennis Hohloch. Der hatte am Dienstag erklärt, die Infektion von Woidke zeige, dass Masken nicht gegen das Virus schützen würden. Die AfD hatte gegen eine Maskenpflicht im Landtag geklagt – allerdings vergebens.

Auch der Corona-Test von Flughafen-Chef Engelbert Lütke Daldrup fiel negativ aus, wie die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg mitteilte. Ein solches Testergebnis gab es auch bei Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller ( SPD). Das teilte die Senatskanzlei am Mittwoch mit. Müller werde somit seine freiwillige Quarantäne wieder verlassen.

Von Igor Göldner