Corona-Infektionen an Schulen: Brandenburg will Weihnachtsferien vorziehen

Potsdam

Angesichts der explodierenden Infektionszahlen will Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) die Schulpflicht teilweise aussetzen. Das sagte sie in einer Schalte mit den Oberbürgermeistern und Landräten Brandenburgs. Unklar ist noch, für welche Klassenstufen dies vorgesehen ist. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Daniel Keller bestätigte die Ankündigung, über die die „Potsdamer Neuesten Nachrichten“ berichtet hatten: Es sei ein „sinnvoller und notwendiger Schritt, die Aussetzung der Präsenzpflicht an Schulen vorzubereiten“.

Schulpflicht soll teilweise ausgesetzt werden

Gleichzeitig hat Ernst gegenüber den Vertretern der Kreise und kreisfreien Städte geäußert, sie lasse prüfen, ob die Weihnachtsferien vorgezogen werden könnten. Derzeit ist der 22. Dezember als letzter Schultag vorgesehen. Nach Ernsts Plänen könnten die Ferien bereits am 20. Dezember, einem Montag, beginnen. Inklusive des vorgelagerten Wochenendes hätten Brandenburger Schüler dann zwei Wochen schulfreie Zeit vor sich – mutmaßlich genug, um die galoppierende Ausbreitung des Virus in den Schulen abzubremsen.

Bislang ist es oberstes Ziel des Bildungsministeriums gewesen, die Schulen offenzuhalten. Auch Ministerpräsident Dietmar Woidke hatte in der vergangenen Woche auf Nachfrage geäußert, ein Offenhalten der Schulen sei seiner Meinung nach noch zu verantworten.

Von Ulrich Wangemann