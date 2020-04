Juli Zeh legt nach: „Lockdown könnte unser Leben ruinieren“

Potsdam

In einem Gastbeitrag für das Magazin „Der Spiegel“ hat sich sich die ehrenamtliche Verfassungsrichterin und Bestseller-Autorin Juli Zeh erneut für einen schnellen Ausstieg aus dem Lockdown ausgesprochen. Erst Anfang April hatte sich die gebürtige Bonnerin, die in einem Dorf im Havelland lebt, in einem Zeitungsinterview kritisch über den Abbau von Grundrechten in der Corona-Krise geäußert.

In dem Gastbeitrag, den Zeh gemeinsam mit fünf weiteren Autoren verfasst hat, heißt es, dass ein Lockdown und die nun eingeleiteten Lockerungsmaßnahmen der Politik nicht reichen würden. Zu den Verfassern gehören neben Zeh Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer, der Philosoph und ehemalige Kulturstaatsminister Julian Nida-Rümelin, der Volkswirt Christoph M. Schmid sowie der Ökonom Thomas Straubhaar.

So schnell wie möglich raus aus dem Lockdown

„Wir müssen (…) so rasch wie möglich in eine Phase übergehen, die unsere Volkswirtschaft aus dem Winterschlaf aufweckt, Eingriffe in unsere Grundrechte minimiert und uns dennoch hinreichend vor einem Wiederaufflammen der Gesundheitskrise schützt“, schreiben die Autorinnen und Autoren. Die jetzt eingeleiteten Lockerungsmaßnahmen würden die Republik noch viele Monate oder Jahre unter das Joch täglich wechselnder Fallzahlen stellen und als unvorhersehbare Eingriffe, die sich in Intervallen wiederholen, „zerstörerisch“ auf die Wirtschaft sowie die Psychologie der Bevölkerung auswirken.

Zu starke Eingriffe in die Grundrechte

Zudem seien die aktuellen Eingriffe hinsichtlich der Grundrechte oft fragwürdig. „Wir müssten den Lockdown aufrechterhalten, bis ein Impfstoff bereitsteht. Dies wird frühestens in einem Jahr, vielleicht deutlich später oder auch nie der Fall sein – bisher gibt es gegen keines der zahlreichen bekannten Coronaviren einen Impfstoff“, so die Autorinnen und Autoren.

Stattdessen solle die Wirtschaft und die Gesellschaft nun wieder in Bewegung gebracht werden, allerdings ohne die Intensivstationen zu überlasten, so Zeh, Palmer, Nida-Rümelin, Schmid und Straubhaar. Covid-19 sei für die Bevölkerung nicht gefährlicher als die Grippe, wenn man Risikogruppen und Menschen über 65 Jahren gezielt vor Infektionen schütze.

Es gehe darum, die Allgemeinheit zu entlasten und zu diesem Zweck sei es nicht notwendig, dass sehr alte und chronisch kranke Menschen auf lange Zeit zu Hause bleiben müssten, finden die Autorinnen und Autoren. Stattdessen schlagen sie vor: „Wir müssten nur sicherstellen, dass sie mit speziellen Schutzmasken ausgestattet werden und die Abstands- und Hygieneregeln einhalten.“

Von Klara Niederbacher