Neun der 18 geplanten Impfzentren in Brandenburg sind bereits eröffnet. In Potsdam, Cottbus, Schönefeld, Frankfurt/Oder, Elsterwerder und Oranienburg kommt der Impfstoff von Biontech/Pfizer zum Einsatz. Für Brandenburg an der Havel, Eberswalde, Prenzlau, Luckenwalde und Kyritz ist der Impfstoff von Moderna vorgesehen.

Eine freie Wahl des Corona-Impfstoffes gibt es in Brandenburg nicht. Termine für eine Schutzimpfung können über das eingerichtete Call-Center nur für das vom Wohnort nächstliegende eröffnete Impfzentrum vereinbart werden, insofern Termine zur Verfügung stehen, wie die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg auf ihrer Internetseite schreibt und das Gesundheitsministerium der MAZ bestätigte.

Das Call-Center legt also fest, in welchem Impfzentrum Termine frei sind. Das ist in der Regel dasjenige, das vom Wohnort aus am schnellsten errichbar ist. Ein Cottbusser kann sich also nicht in Kyritz impfen lassen, nur weil es dort den Moderner-Impfstoff gibt. Das Gesundheitsministerium betone in diesem Zusammenhang, dass beide Impfstoff-Hersteller die nahezu identische Schutzwirkung vor dem Coronavirus angeben.

Spahn: Wahlfreiheit auf längere Zeit ausgeschlossen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte bereits Anfang Januar öffentlich „im Moment und auch absehbar“ auf längere Zeit eine Impfstoff-Wahl ausgeschlossen. Es gebe vorerst keine Wahlfreiheit der Impfstoffe. Ein Grund seien die derzeit knappen Lieferungen an Impfdosen. In Brandenburg kommt es aktuell zu gravierenden Lieferengpässen.

Anders sieht die Wahlfreiheit an Impfstoffen in Berlin aus. Hier können die Bürger frei entscheiden, in welches Impfzentrum sie gehen wollen und damit auch indirekt, ob es der Impfstoff von Biontec/Pfizer oder Moderner sein soll. In den Impfzentren in der Arena in Treptow und auf dem Messegelände in der City-West wird ausschließlich der Impfstoff der Firma Biontech/Pfizer geimpft, im Erika-Heß-Eisstadion gibt es hingegen den Impfstoff von Moderna.

