Potsdam

Neuruppin, Stahnsdorf, Wildenbruch, Brück, Brandenburg/Havel: Es vergeht kein Tag ohne neue Corona-Fälle an Schulen. Teils verfügt das Gesundheitsamt die Schließung, teils müssen einzelne Klassen in Quarantäne. Allein in Cottbus sind derzeit sieben Schulen betroffen.

Welche Regelungen gelten derzeit an den Schulen?

Für Brandenburgs Schulen gilt explizit kein Abstandsgebot von anderthalb Metern zwischen den Schülern, das die Corona-Verordnung sonst vorsieht. So können ganze Klassen unterrichtet werden, ohne gegen die Corona-Auflagen zu verstoßen. Unter Lehrern dagegen gilt das Abstandsgebot. In den Schulen müssen auf den Fluren und in Gemeinschaftsräumen, mit Ausnahme des Pausenhofs, Masken getragen werden. Mit der jüngsten Verordnung, die Montag in Kraft trat, wurde die Maskenpflicht für höhere Jahrgänge (gymnasiale Oberstufe und OSZ) auf das Klassenzimmer ausgeweitet.

Wie schätzen Lehrer die Lage ein?

Die Lehrergewerkschaft GEW sieht die Situation unter dem Eindruck steigender Coronazahlen kritisch und pocht darauf, dass der Mindestabstand auch unter Schülern gelten soll. Das hätte eine folgenschwere Konsequenz: Klassen müssten wieder geteilt, der Unterricht im Wechselmodell organisiert werden. „Wir brauchen das Wechselmodell, um flächendeckende Schulschließungen zu verhindern“, sagt Günther Fuchs, Landeschef der GEW.

Um einen Schullockdown zu vermeiden, sollten zum Beispiel die Klassen eins bis drei Präsenzunterricht erhalten, die höheren Klassen würden einen Mix aus Fern- und Präsenzunterricht an ausgewählten Tagen bekommen, fordert er. Das könne man zeitlich befristet für den November anordnen, meint er. Andernfalls würde sich das Infektionsgeschehen immer weiter ausbreiten, so Fuchs.

Ist ein Wechselmodell realistisch?

Das Bildungsministerium schließt derzeit nichts aus, will aber unter Rücksicht auf Eltern und Schüler vorerst weiter am Normalunterricht festhalten. „Damit der Bildungserfolg nicht gefährdet wird, haben wir in den zurückliegenden Monaten unter anderem erreicht, dass für Schülerinnen und Schüler untereinander der Abstand von 1.50 Meter nicht gilt. Daran halten wir fest, das hat auch der Beschluss der Kanzlerin und der Ministerpräsidenten erfreulicherweise bestätigt“, teilte Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) mit.

Geteilte Klassen mit Fernunterricht sieht Ernst kritisch. Man werde sich die Vorschläge der Gewerkschaft zwar genau ansehen. Aber eine Rückkehr zur Abstandsregel würde automatisch dazu führen, dass höchstens die Hälfte der Schülerinnen und Schüler in der Schule sein könnten – mit Folgen für den Schülerverkehr und die Betreuung, hieß es.

Die Einschränkungen im Frühjahr mit den langen Selbstlernphasen hätten nicht allen Kindern gut getan, teilte das Ministerium mit. Deswegen werde man alles daran setzen, dass es nicht wieder zu so einer Situation kommt.

Wie sicher sind Schulen?

Das Ministerium verweist auf die Studienlage, mit der sich auch die Kultusministerkonferenz beschäftigt hat. Die Corona-Zahlen würden keine Hinweis auf ein besonders großes Infektionsgeschehen an den Schulen geben und dafür, dass Schulen zu den Treibern der Pandemie gehörten. Das sieht Lehrervertreter Fuchs anders und verweist auf eine Dunkelfeldstudie des Helmholtz-Instituts. Demnach haben sich in Bayern sechsmal mehr Kinder mit dem Corona-Virus als gemeldet. „Die Lehrer fühlen sich hilflos und vors Loch geschoben“, so Fuchs.

Gibt es nicht Tests für Lehrer?

Kita-Erzieherinnen, Lehrer und Mitarbeiter von Schulen können sich mehrmals auch ohne Symptome kostenlos testen lassen. Befristet ist die Teststrategie aber bis Ende November. „Gerade in der kalten Jahreszeit brauchen wir eine vernünftige Teststrategie“, so Lehrervertreter Fuchs. Er fordert eine Verlängerung der Testmöglichkeiten für die Pädagogen. Das schließt das Ministerium nicht aus. „Wir prüfen gerade, dieses Angebot bis Ende des Jahres zu verlängern“, teilte das Ministerium auf Anfrage mit.

Wie viele Schulen mussten schon geschlossen werden?

Seit Schuljahresbeginn bis Ende voriger Woche kam das in Brandenburg zwölf mal vor, die Schulen gingen kurze Zeit wieder ans Netz. Zum Wochenbeginn kamen weitere Schulen dazu. Seit 10. August mussten mehr als 220 mal Lerngruppen oder Klassen in Quarantäne geschickt werden. Zum Wochenbeginn waren es 69 Gruppen.

Welche Quarantäne-Regeln gibt es?

Kinder, die direkten und engeren Kontakt in der Schule zu einer infizierten Person hatten, stehen unter häuslicher Quarantäne. Die Quarantäne gilt aber nicht automatisch für die Eltern, da sie nur Kontaktperson einer Kontaktperson sind.

Wer entscheidet über Schulschließungen?

Grundsätzlich entscheiden die Gesundheitsämter beim Auftreten eines Corona-Falles an einer Schule, was zu tun ist: Ob Schüler, Lehrer oder Klassen isoliert werden, oder ob die Schule insgesamt geschlossen wird. Eine flächendeckende Änderung der Unterrichtsorganisation hin zu einem Mix aus Fern- und Präsenzunterricht müsste das Ministerium beschließen.

Von Torsten Gellner