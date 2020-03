Wo bleibt die Bewegung?

Potsdam

Die Zehen anziehen und das Knie nach oben in Richtung Brust bewegen. Dann das Bein über dem Stuhl, der vor mir steht, langsam, wie in Zeitlupe, ausfahren, zwei Sekunden ausgestreckt halten und langsam wieder zurück in die Ausgangsstellung bringen. Im Shotokan-Karate nennt man diesen Fußtritt Mae Geri. Und normalerweise muss er blitzschnell getreten werden. Aber was heißt schon normalerweise? In diesen Corona-Zeiten. Wenn die Leute die Ellenbogen aneinanderreiben, um sich zu begrüßen, statt „Auf Wiedersehen“ oder „Tschüss“ zu sagen, sich mit „Bleiben Sie gesund!“ verabschieden und sich bei manchen Bürgern zuhause schon das Klopapier zu Türmen stapelt.

Normalerweise übe ich diesen Tritt ein bis zweimal die Woche in einer Sporthalle. Aber die ist bis auf Weiteres geschlossen. Kein körperlicher Ausgleich mehr nach einem langen Tag am Schreibtisch, kein Aggressionsabbau mehr nach Feierabend. Corona sorgt sogar dafür, dass der gewohnte Gang zur Bushaltestelle oder zum Bahnhof ausfällt, weil es ausnahmsweise mal klüger ist, mit dem Auto zur Arbeit zu fahren. Bewegen, war gestern. Nun sitzt man und sitzt und sitzt – zuhause, im Büro, im Auto. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Rücken wieder schmerzen wird, weil sich irgendein Nerv verklemmt hat – und die Kilos sich auf der Waage stapeln.

In coronafreien Zeiten half Bewegung. Das konzentrierte Üben von kontrollierten Bewegungsabläufen war zugleich Meditation, Abstand nehmen von der Tagesroutine. Mental aussteigen für einen überschaubaren Moment, um anschließend gestärkt zurückkehren zu können, in den täglichen Wahnsinn einer sich immer schneller drehenden Alltagswelt. Damit soll es jetzt vorbei sein? Glücklicherweise nicht ganz. Per Video-Training lässt sich der Verlust der Bewegungsfreiheit wenigstens ein Stück weit ausgleichen. Zuhause in den begrenzten eigenen vier Wänden. Einfach ganz langsam durchtreten.

Lesen Sie auch:

„Die Krise und ich“ Teil 1: Lars Grote über den Podcast von Christian Drosten

„Die Krise und ich“ Teil 2: Saskia Kirf über die Inspiration von St. Patrick

„Die Krise und ich“ Teil3: Maike Schultz über eine Coronaparty im Wohnzimmer

„Die Krise und ich“ Teil 4: Rüdiger Braun über Krankheitssignale des Körpers

Von Mathias Richter