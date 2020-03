Tausche Mehl gegen Spätzle

Wenn auch nach dem Besuch von vier Supermärkten in Folge weder Kartoffeln noch Mehl in der Einkaufstasche gelandet sind, dann ist Kreativität gefragt. Wie sie es dennoch zu selbstgemachten Spätzle geschafft hat, erklärt Saskia Kirf in der neuen MAZ-Kolumne „Die Krise und ich“.