Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen ( CDU) hat eine mögliche Lockerung für den Umgang mit Demonstrationen und mit Gottesdiensten in der Corona-Krise in Aussicht gestellt. „Die Einschränkungen sind sehr stark“, sagte Stübgen am Donnerstag in einer Telefonkonferenz des Landtags-Innenausschusses.

Sie seien nur wegen der Corona-Pandemie möglich. „Wir wollen auch in dieser Frage, sowohl was (...) Versammlungsfreiheit, Demonstrationsrecht betrifft als auch Religionsfreiheit, mindestens eine Aussicht geben können, dass wir hier zu Lockerungen kommen.“ Das Ziel sei, das Grundrecht nicht gänzlich auszuschließen. Das Kabinett will an diesem Freitag über Lockerungen entscheiden.

Nach den Regeln zum Schutz vor einer Ausbreitung des Coronavirus sind Versammlungen untersagt. In Potsdam hatte die Polizei am Ostersonntag eine Menschenkette im Zentrum aufgelöst.

Das Verwaltungsgericht Potsdam hatte die von der Initiative „Seebrücke“ geplante Menschenkette für eine Evakuierung der Flüchtlingslager in Griechenland nicht zugelassen. Mehrere Leute trafen sich aber und gaben vor, sie stünden beim Bäcker an.

Die Polizei sprach nach Angaben Stübgens Platzverweise aus. Das Gottesdienst-Verbot soll nach der Vereinbarung von Bund und Ländern vorerst bestehen bleiben. Innenstaatssekretär Uwe Schüler ließ offen, wie Brandenburg damit umgeht.

