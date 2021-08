Potsdam

Der Betreiber der „Unscheinbar“ in Potsdam setzt ein politisches Zeichen, wenn er den Zutritt zu seinem Lokal neuerdings nach dem 2G-Prinzip regelt. Nur Geimpfte und Genesene dürfen rein, da wird ein Shitstorm in den sogenannten sozialen Medien nicht lange auf sich warten lassen. Erik Helbl ist das egal, er macht Gebrauch von seinem Hausrecht, und sagt: „Das ist meine Form von sozialem Druck.“

Anders als in der Hansestadt Hamburg winkt dem Wirt aber hier keine Belohnung. Beim dortigen 2G-Optionsmodell können Veranstalter entscheiden, ob sie nur noch Geimpfte und Genesene einlassen. Im Gegenzug sind sie weitgehend von den Corona-Einschränkungen befreit und können ihr Lokal (oder Theater, Kino usw.) auf Volllast fahren. Wer das nicht will, dem ist weiterhin 3G gestattet (geimpft/getestet/genesen). Diese unternehmerische Entscheidung sollte keinesfalls der Staat übernehmen.

Guten Tag, ich will mein Leben zurück!

Gerade enthusiastisch auf die Entscheidung des Hamburger Senats reagiert die Konzertbranche, frei nach Wir Sind Helden: Guten Tag, ich will mein Leben zurück! Marek Lieberberg, einer der Marktführer in Deutschland, spricht von einer „richtungweisenden, überfälligen Entscheidung“. Das Hamburger Modell müsse bundesweit ausgerollt werden, „damit die moderne Kultur nach ihrer unverschuldeten Zwangspause endlich wieder aufblühen kann“. Dass sich Tourneen namhafter Bands nicht rechnen, wenn eine Arena nur halb gefüllt werden kann, ist selbsterklärend.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Hamburger Modell Schule macht, dafür sprechen die steigenden Infektionszahlen bei gleichzeitig steigenden Impfquoten. Aktuell haben 59,9 Prozent der Bundesbürger den vollen Impfschutz, bis zur Bundestagswahl dürften es zwei Drittel sein.

Impfpflicht durch die Hintertür? Der Vorwurf ist Quatsch

Die Minderheit der Menschen, die sich aus freiem Entschluss nicht impfen lassen, wird mithin immer kleiner, da mögen sie noch laut so eine „Impfpflicht durch die Hintertür“ beklagen. Dass dieser Vorwurf Bullshit ist, hat jüngst die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Buyx, dargelegt: „Eine Pflicht ist etwas, dem man sich nicht entziehen kann.“ Das heißt im Umkehrschluss: Wer 2G als totalitäre Zumutung empfindet, bleibt eben zu Hause.

In der neuen Brandenburger Corona-Verordnung, die morgen in Kraft tritt und bis zum 24. September befristet ist, findet sich kein Wort zu 2G. Es gilt weiter der Dreiklang geimpft/getestet/genesen. Wie schon so oft in der Pandemie, werden anderswo gute Ideen entwickelt, und das Kabinett Woidke wartet erst einmal bräsig ab.

Von Thorsten Keller