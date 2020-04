Warschau ist weit

Potsdam

Die Nöte der polnischen Grenzbevölkerung sind Warschau offensichtlich ziemlich egal. Bislang sind alle Versuche abgeprallt, durch ein paar Ausnahmeregelungen wenigstens den Pendlern entlang der Oder das zu ermöglichen, was beidseits der Grenze den polnischen und deutschen Bürgern trotz Corona erlaubt ist: arbeiten zu gehen. Die konservative PiS-Regierung misstraut der Idee durchlässiger Grenzen. Das Schlechte, so glauben Nationalisten ohnehin, kommt von außen.

Ignoranz gegenüber den Rändern

Es gibt aber vermutlich noch einen Grund für Warschaus sture Haltung: Vielen in Warschau ist schlicht unklar, wie das Leben an der Grenze funktioniert. Wie viele polnische Ärzte, Pfleger oder Erzieherinnen in Templin oder Schwedt arbeiten, mag den Entscheidungsträgern in der Hauptstadt unbekannt sein. Polen ist groß, die Ränder leiden unter der Ferne zu den Schaltstellen von Verwaltung und Politik.

Der Protest ist jedenfalls keine Meckerei von Besserwissern. Zu den Kritikern der harten Warschauer Linie gehört auch der Bürgermeister von Stettin. Die Stadt – jahrhundertelang Seehafen Berlins – ist ein städtischer Ballungsraum, der weit nach Brandenburg hinein strahlt. Die Grenze war jahrelang kaum noch spürbar. Jetzt gefährdet ihre Wiedererrichtung viele Existenzen – in beiden Ländern.

