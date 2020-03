Daumenschrauben gegen Corona

Potsdam

Verstöße gegen die Corona-Einschränkungen sind jetzt mit Summen versehen: Jeder kann nachlesen, was es kostet, wenn er eine Grillparty mit mehreren Freunden veranstaltet. Picknick mit Kumpels, Fußballspielen im Park, selbst die Feier zu Hause – das alles kann hunderte Euro Geldbuße nach sich ziehen, bei groben Verstößen sind bis zu 10.000 Euro zu zahlen.

Budenkoller und Frühlingsgefühle

Der Katalog der Strafen ist ein veritables Instrument, um die Verordnungen durchzusetzen. Die Daumenschrauben sollten aber maßvoll eingesetzt werden. Die meisten Bürger halten sich heute schon an die Anordnungen, gehen auf Abstand, joggen allein, nehmen die Einschränkungen geduldig hin.

Wer sich in zwei Metern Entfernung mit der Freundin auf eine Picknickdecke im Park setzt, ist kein Straftäter, sondern hat in den meisten Fällen einen Budenkoller, eventuell gepaart mit Frühlingsgefühlen. Manch einer liest keine Zeitung und hat ganz einfach noch nichts gehört von den Kontaktverboten. Eine mündliche Ermahnung dürfte in diesen Fällen reichen.

Bußgelder sind nur als Zwangsmittel gegen Leute sinnvoll, die sich hartnäckig und bewusst den behördlichen Anordnungen widersetzen. Diese Totalverweigerer allerdings werden immer frecher. Sie werfen mit Versatzstücken aus virologischem Halb- oder Viertelwissen um sich, das sie irgendwo bei Facebook aufgeschnappt haben. Manchmal haben sie auch nur zehn Bier getrunken. Mitunter kommt beides zusammen. Diese Menschen unterlaufen die Schutzmaßnahmen gegen das gefährliche Virus und verhalten sich damit verantwortungslos. Eine saftige Rechnung könnte sie abschrecken.

Von Ulrich Wangemann