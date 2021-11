Potsdam

Die Brandenburger Landesregierung prüft angesichts rasch zunehmender Corona-Ansteckungen schärfere Regeln. Doch insbesondere das Vorgehen an den Schulen ist umstritten.

Das Grünen-geführte Gesundheitsministerium fordert in einem 17-Punkte-Papier, das der MAZ vorliegt und als Grundlage für die Debatte im Kabinett dient, das Ende der Schnelltests für Schüler zu Hause („Elterntest“). Stattdessen sollen die Kinder und Jugendlichen nur noch unter Aufsicht in den Schulen getestet werden, damit die Ergebnisse zuverlässiger sind. In den Schulen soll außerdem nach Vorstellung des Ministeriums drei- statt zweimal in der Woche ein Antigen-Schnelltest genommen – ein offenbar konsensfähiges Detail.

Gleichzeitig plädiert das Ministerium für eine Wiedereinführung der Maskenpflicht in den Grundschulen (Klasse 1 bis 6). Erforderlich wären laut dem Eckpunktepapier medizinische Masken.

CDU gegen allgemeine Maskenpflicht

Gegen einzelne Regelungen gibt es Widerstand. „Ich halte nicht viel vom Testen in den Schulen“, sagt CDU-Fraktions-Chef Jan Redmann auf MAZ-Anfrage. Denn dazu müssten auch infizierte Kinder in die Schulen kommen, um ihre Erkrankung feststellen zu lassen, so Redmann. Das beaufsichtigte Testen sei außerdem „schulorganisatorisch schwer zu machen“. Redmann sagte weiter, er halte eine Maskenpflicht nur dort für eine sinnvolle Option, wo es zu Corona-Ausbrüchen gekommen sei. Schulen ohne Auffälligkeiten oder mit weit zurückliegenden Infektionen müssten nach Auffassung der CDU-Fraktion nicht unter die Maskenpflicht fallen.

Gleichzeitig macht die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Brandenburg Druck, dass Schüler täglich getestet werden sollten. Die tägliche Testpflicht müsse auch für Schulpersonal und Eltern gelten – und dürfe Genesene und Geimpfte nicht ausnehmen. „Ohne ein negatives Testergebnis dürfen Schulen nicht betreten werde“, fordert GEW-Chef Günther Fuchs. Das müsse in gleichem Maße für Kitas gelten. Derzeit müssen Schüler und Lehrer negative Schnelltests an zwei Tagen pro Woche vorlegen. Zudem müssten allen Beschäftigten in Schulen und Kitas Drittimpfungen angeboten werden, so Fuchs.

So wie es derzeit an den Schulen laufe, müsse man von einem „Experiment der Durchseuchung der Kinder“ sprechen, so Fuchs. Dergleichen sei „hoch grob fahrlässig“.

Bußgelder sollen erhöht werden, plant Ministerium

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) schlägt in ihrem Eckpunktepapier außerdem vor, die Bußgelder für Verstöße gegen die Umgangsverordnung zu erhöhen – und sie will das Regelwerk wieder so nennen, wie es zu Zeiten der ersten Wellen hieß: „Eindämmungsverordnung“.

Was das Papier weiter vorsieht: Eine Ausweitung des 2G-Modells auf Freizeit- und Kultureinrichtungen, Schwimmbäder sowie den Einzelhandel, sofern der nicht zur Grundversorgung zählt. Wie aus Regierungskreisen verlautet, besteht offenbar Einigkeit darin, Innengastronomie und Beherbergungsbetriebe einer 2G-Pflicht zu unterwerfen. Damit hätten nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt. Brandenburgs SPD-Fraktions-Chef Daniel Keller sowie die Berliner SPD-Vorsitzende und mutmaßlich nächste Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hatte sich für eine ähnliche Regelung ausgesprochen.

Brandenburgs CDU-Landtagsfraktions-Chef Redmann machte am Montag allerdings Bedenken gegen den Vorstoß geltend. „Ich bin nicht dafür zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir uns noch satt im grünen Bereich befinden“, sagte Redmann mit Blick auf die Warnampel des Landes.

Am Dienstag will das Kabinett aus SPD, CDU und Grünen sich auf ein Vorgehen einigen, heißt es aus Regierungskreisen. Bis dahin können sich einzelne Punkte noch ändern.

Von Ulrich Wangemann und Oliver von Riegen