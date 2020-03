Corona-Kontrollen: Polizei setzt Hundertschaft ein

Potsdam

Erstmals in Brandenburg haben sich zwei Polizisten mit dem Corona-Virus infiziert. Wie das Polizeipräsidium auf MAZ-Nachfrage bestätigte, sind seit Freitag zwei Beamte nachweislich positiv auf den Erreger getestet. Sie befänden sich in häuslicher Quarantäne, sagte Präsidiumssprecher Torsten Herbst. Die Polizisten wohnen in den Landkreisen Dahme-Spreewald und Oberhavel.

Im Skiurlaub angesteckt

Beide sind laut Präsidium aus dem Ski-Urlaub in Risikogebieten zurückgekehrt und hatten danach einige Tage in Quarantäne verbracht. Dort seien die Symptome der Covid-19-Krankheit aufgetreten und die Beamten getestet worden. „Die Kollegen sind nach dem Urlaub erst gar nicht in den Dienst gekommen“, so Herbst. Sie hätten also keine anderen Kollegen anstecken können. Dies zeige, dass die Vorsichtsmaßnahmen wirkten, so der Polizeisprecher. Regelmäßig bleiben laut Herbst derzeit im Schnitt 60 Beamte vorsichtshalber zu Hause, um eine Corona-Infektion ausschließen zu können.

Dank an die Polizisten

Zur Überwachung der Kontaktsperre und Bewegungseinschränkung gegen die Ausbreitung des Corona-Virus setzt die Polizei in Brandenburg derzeit eine Hundertschaft extra ein. Die Beamten seien auf die vier Polizeidirektionen im Land verteilt worden, sagte Präsidiumssprecher Herbst.

Die Bevölkerung habe die Eindämmungsverordnungen aber anscheinend „verinnerlicht“, befand der Präsidiumssprecher. Die in der Nacht zu Montag in Kraft getretenen strikten Versammlungsverbote seien befolgt worden. Vielerorts werden den Polizisten Dank entgegen gebracht.

Knapp 200 Einsätze am Wochenende

Am Wochenende war die Polizei landesweit im Einsatz, um die Einhaltung der bis dato geltenden Beschränkungen – keine größeren Gruppen, Schließzeiten für viele Geschäfte – zu kontrollieren. Freitag, Samstag und Sonntag rückten die Beamten zu knapp 200 Einsätzen aus. In 18 Fällen hatten sich Geschäfte oder Gastronomiebetriebe nicht an die Schließzeiten gehalten. In 66 Fällen lösten die Polizisten größere Gruppen von Menschen auf, wobei der Samstag erwartungsgemäß mit 31 Fällen hervor stach. Darunter waren auch so genannte Corona-Partys.

Präsidium: Kontrollen „mit Augenmaß“

Das Präsidium kündigte an, „mit Augenmaß und nicht holzschnittartig“ bei der Überwachung der strengeren neuen Regeln vorzugehen. Sie sehen unter anderem vor, dass Treffen von mehr als zwei Menschen nicht gestattet sind, wenn diese nicht gemeinsam in einem Haushalt beziehungsweise Familienverband leben. Diese Einschränkungen der persönlichen Freizügigkeit, wie es sie noch nie gab in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, sollen die Ansteckungsmöglichkeiten vermindern, damit das Gesundheitssystem nicht überlastet wird.

Zuständig für die Einhaltung sind eigentlich die Ordnungsämter der Kommunen. Die Polizei leistet hilfsweise Unterstützung. Präsidiumssprecher Torsten Herbst sagte, man setze darauf, dass die Bürger selbst die Notwendigkeit sähen, sich einzuschränken, um anderen schwer kranken Menschen möglicherweise das Leben zu retten.

Die Menschen sollten unbedingt den Personalausweis oder den Reisepass bei sich tragen, ergänze Herbst. Dies verkürze die Kontrolldauer.

In Brandenburg ist vorerst bis zum 5. April das Betreten öffentlicher Orte wie Wege, Straßen, Plätze oder Grünanlagen und Parks untersagt. Als Ausnahmen gelten Wege zur Arbeit, zum Arzt, zum Einkaufen oder für Sport und Bewegung an der frischen Luft. Das dürften aber nur Personen allein oder maximal zu zweit im Abstand von 1,5 Metern. Gaststätten müssen landesweit schließen - es sind noch Liefer- und Abholdienste für Speisen möglich.

Minister: Maßnahmen so bald wie möglich lockern

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen ( CDU) versprach am Morgen im rbb-Fernsehen, die Einschränkungen der Bewegungsfreiheit im Land würden so bald wie möglich wieder gelockert. Der Minister und ehemalige Pfarrer äußerte, er habe sich noch vor wenigen Wochen nicht vorstellen können, die Bürgerrechte einmal so stark einschränken zu müssen. In der DDR habe er für die Freiheitsrechte gekämpft.

In Berlin schloss die Polizei am Wochenende auch wieder zahlreiche Cafés, Imbisse und Bäckereien, weil sie Gäste in ihren Räumen essen und trinken ließen. Am Sonntag wurden demnach 91 Objekte, vor allem Imbisse, Bäckereien, Cafés, Eisdielen und einige Blumenläden, kontrolliert und 55 wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz zu gemacht. Das sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Es gab 40 Anzeigen. 300 Polizisten waren im Einsatz. In der Nacht zu Montag schloss die Polizei 9 Imbisse oder Kneipen wegen Verstößen und stellte 7 Anzeigen. 200 Polizisten waren dabei zusätzlich unterwegs.

„Im Wesentlichen hat es in den letzten Tagen auch funktioniert“, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller ( SPD). „Die Einschränkungen sind bei den Leuten angekommen, und sie nehmen sie auch ernst. Es gibt nur einige Wenige, die es offensichtlich immer noch nicht begriffen haben“, sagte Müller bei Radio Eins.

Von Ulrich Wangemann