Corona-Krise: Verkehrsminister Beermann fordert Unterstützung für ÖPNV vom Bund

Potsdam

Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann ( CDU) fordert Bundesgelder für Bus- und Bahn-Unternehmen im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV). „Busse und Straßenbahnen in den Landkreisen erleiden ebenso wie der Regional- und S-Bahnverkehr immense Einnahmeverluste durch die Corona-Krise. Dennoch müssen sie weiterfahren, um die Menschen mobil zu halten. Wir brauchen daher einen Rettungsschirm für den gesamten ÖPNV“, erklärte der Minister am Mittwoch.

75 Millionen Euro für kreisfreie Städte und Landkreise

Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann (CDU). Quelle: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbi

Beermann tauschte sich am Dienstag mit Vertretern der Branche über die aktuelle Lage angesichts massiver Einnahmeeinbußen durch die Corona-Pandemie aus. Das Land hat Beermann zufolge bereits 75 Millionen Euro aktiviert und die Mittel vorzeitig zur Verfügung gestellt. Damit sollen die Landkreise und kreisfreien Städte unterstützt werden, die die Auftraggeber für den öffentlichen Nahverkehr sind. Vom Land stehen pro Jahr 100 Millionen Euro zur Verfügung.

Allein in Brandenburg sind nach ersten Schätzungen des Ministeriums Fahrgeldausfälle in Höhe von rund 115 Millionen Euro zu erwarten. „Um den damit verbundenen finanziellen Schaden im ÖPNV aufzufangen, bedarf es einer großen gemeinsamen Kraftanstrengung – da ist auch der Bund gefordert“, betonte Beermann.

IHK fordert Unterstützung der Reisebusbetriebe in Brandenburg

Die Industrie- und Handelskammer Potsdam fordert zudem eine Unterstützung für Reisebusbetriebe und weitere Verkehrsunternehmen, die durch die Corona-Pandemie in Schwierigkeiten geraten sind und teilweise vor einer drohenden Insolvenz stehen. „Der Fortbestand eines der umweltfreundlichsten Verkehrsmittel steht auf der Kippe. Gut geführte und finanziell gesunde Unternehmen sind plötzlich von der Insolvenz bedroht. Auch wenn Busse ab dem 25. Mai wieder rollen dürfen, wird das mit Wirtschaftlichkeit wenig zu tun haben. Das Mindeste wäre, wenn sich die Bundesländer wenigstens hier einmal einig wären“, teilte Peter Heydenbluth, Präsident der IHK Potsdam am Donnerstag mit.

Jedes Jahr nutzen rund 81 Millionen Fahrgäste aus touristischen Gründen den Reisebus. In der Bustouristik stehen alle Fahrzeuge seit zwei Monaten still. Rund 40 Busunternehmen gibt es allein in Westbrandenburg, von denen ein Großteil ihre Busse erst wieder ab 25. Mai einsetzen dürfen.

Geknüpft ist das an die aktuell geltenden Hygiene- und Kontaktregeln. „Die Einhaltung der Abstandsregelung ist das Problem. Für meine Busse heißt das eine Reduzierung der Fahrgäste von 50 auf 24 - das entspricht einer Auslastung von 44 Prozent und das ist unwirtschaftlich“, erklärt Frank Fuhrmann vom Reiseclub Berlin-Brandenburg GmbH. Zudem müsse auch auf die Bestimmungen in anderen Bundesländern geachtet werden – eine Fahrt nach oder durch Sachsen ist beispielsweise erst wieder ab 5. Juni erlaubt.

