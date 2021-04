Corona-Krise: Bürgermeister in Brandenburg fühlen sich von Landesregierung nicht mitgenommen 

Potsdam

Bei der Bekämpfung des Corona-Virus fühlen sich viele Städte und Gemeinden in Brandenburg von der Landesregierung in Potsdam nicht ausreichend mitgenommen. Die Landesregierung sollte mit Bürgermeistern und Amtsdirektoren auch in der Pandemie direkt Kontakt aufnehmen, das würde die Akzeptanz von Entscheidungen vor Ort erheblich erhöhen, sagte der Präsident des Städte- und Gemeindebundes, Oliver Hermann, in einem MAZ-Gespräch.

Viele kommunale Amtsträger würden über neue Corona-Regeln oft erst aus den Medien erfahren. Und Besuche in den Regionen zum Meinungsaustausch gibt es wegen Corona seit einem Jahr so gut wie nicht mehr. Hermann Kritik und seine Forderungen im Überblick:

Beteiligung der Kommunen: Wenn Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sage, er stimme sich regelmäßig mit der kommunalen Ebene ab, sei das richtig und gut, gemeint seien aber vor allem die Telefonschalten mit den Landräten, Oberbürgermeistern und kommunalen Spitzenverbänden.

Es gebe jedoch zunehmend Bedarf zum weiteren direkten Austausch mit der unteren kommunalen Ebene. Machbar ist dies digital über die verschiedenen Gremien des Verbandes, wie z.B. das Präsidium oder die Vorsitzenden der kommunalen Kreisarbeitsgemeinschaften. Hier können Landesentscheidungen erklärt und Feedback direkt von der Basis abgeholt werden.

„Sonst kommt Murks heraus“

Bürgermeister zwischen den Stühlen: Der Präsident des kommunalen Spitzenverbands sieht die Städte und Gemeinden zunehmend in einer misslichen „Sandwich-Position“. Sie müssten an vorderer Front den Menschen die Corona-Regeln erklären, die Bund und Land entschieden haben und die sie manchmal selbst nicht nachvollziehen können. Auch fehle mitunter sogar die gesetzlich vorgeschriebene Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände. „Wenn an einem Sonntagabend per Pressemitteilung die Bildungsministerin die Präsenzpflicht an Schulen für den nächsten Tag aufhebt, kann man niemanden mehr beteiligen.“ Trotz aller Eile und Dynamik in Krisenzeiten müssten die Schrittfolgen beachtet werden. „Sonst kommt Murks heraus.“

Politik in Erklärungsnot: Viele Bürger würden das Hin und Her der Politik sowie die Komplexität einer weltweiten Pandemie nicht mehr verstehen, sagt Hermann. „Ich erlebe eine allgemeine Erschöpfung.“ Er kenne inzwischen viele Menschen, die sagten, die genauen Regelungen würden sie gar nicht mehr interessieren, weil diese sich ja sowieso dauernd änderten. Ein Beispiel: Als die Öffnung von Gärtnereien und Blumengeschäften bekannt wurden, hätten sich die Betreiber gefreut und schon Ware gekauft. Doch nur wenig später hieß es, dass diese nur öffnen dürften, wenn 50 Prozent der Verkaufsfläche im Freien liege. Andere Bürger hingegen fordern zum Schutze ihrer Gesundheit noch viel weitergehende Maßnahmen. Dieser Spagat müsse in jeder Gemeinde bewältigt werden.

Skepsis gegenüber dem Modell in Tübingen

Modellregionen: Die Kommunen erwarten dazu einen Vorschlag der Landesregierung. Hermann favorisiert in einem ersten Schritt Modellprojekte, die örtlich und zeitlich für eine bestimmte Personengruppe begrenzt und mit einem Test-Konzept gut kontrollierbar sind, wie z.B. die Öffnung einer Schwimmhalle oder eines Sportplatzes. Das sei für die ländlichen Räume geeigneter als das komplette „Modell Tübingen“, wo eine ganze Stadt mit universitärer Begleitung geöffnet werde. Es gebe viele gemeindliche Initiativen. Diesen sollte eine Chance gegeben werden.

Testpflicht für Unternehmen: Diese lehnt der Städte- und Gemeindebund ab und ist froh, dass dies nicht in der neuen Verordnung steht. Eine Pflicht zum Testen sei für Arbeitgeber – vor allem in kleinen Firmen – angesichts noch nicht ausreichender Testkapazitäten nicht umsetzbar. Testen solle von den Firmen „ermöglicht“ werden. Ein schärferer Schritt sei erst zu einem späteren Zeitpunkt denkbar.

Neue Impf-Struktur: Der holprige Impfstart am Anfang des Jahres und das geringe Impftempo im Land sorgten auch in den Städten und Gemeinden für Ärger und Unmut. Kommunale Initiativen seien damals leider kaum aufgegriffen worden. Es sei aber „sehr honorig“ von Gesundheitsministerin Nonnemacher gewesen, sich dafür zu entschuldigen, sagt Hermann. Das komme in der Politik viel zu selten vor. Die Landesregierung hatte vor wenigen Tagen einen Stab Impflogistik im Innenministerium eingerichtet und die Zuständigkeit, die bisher im Hause Nonnemacher lag, verändert. „Das hätte früher kommen können“, sagt Hermann, der hofft, dass die Entscheidungen über die Verteilung des Impfstoffs nun reibungsloser und schneller laufen. Mit einer solchen Stabsstruktur im Katastrophenfall hätten die Kommunen gute Erfahrungen gemacht, wie beim Elbhochwasser 2002 und 2013.

Impfreihenfolge: Da wünscht sich der kommunale Spitzenverband eine größere Flexibilität. „Es darf nicht mehr passieren, dass Impfdosen übrig bleiben und nicht verimpft werden“, sagt Präsident Hermann. Deshalb sollte es rechtlich die Möglichkeit geben, auch von der festgelegten starren Impfreihenfolge im Ausnahmefall abzuweichen. Wie aktuell für Angehörige von Menschen in häuslicher Pflege. So sollten alle Impfzentren Listen mit Personen vorliegen haben, die jederzeit angerufen werden können, wenn Impfstoff übrig sei.

Sollten auch öffentliche Amtsträger wie Bürgermeister vorrangig geimpft werden? Da mahnt Hermann eher zur Zurückhaltung. „Wir kommunale Entscheidungsträger sind gut beraten, sich nicht vorzudrängeln, sondern zu warten, bis wir an der Reihe sind.“

Impfpass für Reisen oder Theater: Einen solchen Pass für Geimpfte hält Hermann für sinnvoll - aber nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Wenn die Infektionszahlen insgesamt sinken und Impfangebote allgemein zugänglich sind, sei der Impfpass vor allem für den Tourismus und die Kultur ein Weg, wieder zur Normalität zurückzukehren, sagt er. Im Rahmen von Modellprojekten könnte man dies aber schon jetzt erproben.

Von Igor Göldner