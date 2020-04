Potsdam

Die Corona-Krise führt zu mehr Hausmüll in mehreren Kommunen in Brandenburg. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Seit den Einschränkungen durch Corona wurden in Haushalten gut 80 Tonnen mehr Restabfall pro Woche gesammelt“, sagte Potsdams Stadtsprecher Jan Brunzlow.

Nur in einer Branche deutlich weniger Müll

Das seien zwölf Prozent mehr als in einer durchschnittlichen Woche. Auch das Sperrmüllaufkommen habe sich seitdem um 20 Tonnen pro Woche erhöht. Bis zu 70 Prozent weniger Abfall fiel dagegen wegen der Schließungen bei gastronomischen Betrieben in Potsdam an. Auch in Cottbus gab es in diesem März im Vergleich zum Vorjahresmonat mehr Müll. In Frankfurt (Oder) führte die Schließung eines Wertstoffhofes zu mehr Anmeldungen für Sperrmüll.

