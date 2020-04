Corona-Krise: Pflegeheime in Brandenburg hoffen, verschont zu bleiben

Potsdam

Spätestens seit im Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann dutzende Senioren auf der Geriatrie-Station am Coronavirus erkrankt sind, steigt die Nervosität in den Altenheimen der Region. Die tragischen Corona-Ausbrüche mit 20 Toten in Würzburg und Harburg an der Donau mit mutmaßlich neun Corona-Toten zeigen die beängstigende Dynamik, die Covid-19 an jenen Orten entfalten kann, an denen viele alte, oft sehr kranken Menschen zusammen wohnen – die Haupt-Risikogruppe in der Pandemie.

In Werder/ Havel ( Potsdam-Mittelmark) sind in einem Pflegeheim 16 Personen positiv auf das Virus getestet worden, wie am Wochenende der Landkreis mitteilte. Die Infizierten wurden isoliert, die anderen Bewohner abgesondert.

Mit drastischen Kontaktsperren igeln sich landesweit Seniorenheime ein – damit ihnen Szenen wie in Italien erspart bleiben, wo die vielen Todesfälle in den Altenheimen die Todeszahlen in die Höhe schnellen ließen.

Der Bund hat nur wenig geliefert

Die Verantwortlichen sind zutiefst beunruhigt. „Die Versorgungslage mit Schutzausrüstung und Desinfektionsmitteln ist besorgniserregend. Die Schutzmittel werden in Kürze an vielen Stellen ausgehen“, sagt Susanne Gonswa, Sprecherin der Diakonie in Brandenburg. Die vom Bundesgesundheitsministerium angekündigte Lieferungen seien „im Wesentlichen nicht angekommen oder liegen weit unterhalb der im Vorfeld durch die Einrichtungen gemeldeten Bedarfe“, so Gonswa.

Dabei ist die Diakonie einer der großen Player auf dem Gebiet der Pflege. Zum Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz gehören in Brandenburg 48 ambulante Pflegestationen, 66 stationäre Pflegeeinrichtungen, 53 Tagespflegen und ein Seniorenwohnhaus. Der Landesverband konnten laut Gonswa „eine kleine Menge an Schutzausrüstung einkaufen, die wir an besonders dringende Fälle austeilen können“. Man brauche aber „dennoch weiterhin dringend Unterstützung seitens der Politik“, sagte die Sprecherin.

Krankenhäuser gehen vor

„Wir haben nicht ausreichend Schutzausrüstung“, bestätigt Anne Baaske, Geschäftsführerin des Awo-Landesverbands Brandenburg. Bei der Verteilung der Schutzausrüstung würden Krankenhäuser, Rettungs- und Abstrichstellen als erstes bedacht. „Man hatte uns gar nicht auf dem Schirm“, so Baaskes Eindruck.

Die Landkreise sehen sich selbst in der Bredouille und lassen die Träger der Altenheime wissen: „Die wenigen Mittel, die noch vorhanden sind, werden an Rettungsdienst und Krankenhäuser verteilt. Weitere Mittel sind nicht vorhanden!“, heißt es etwa in einem Brief des Landkreises Märkisch-Oderland vom 26. Februar an Betreiber von Pflegeeinrichtungen. Und weiter: „Die Beschaffungsbemühungen laufen auf Bundes-, Landes- und Kreisebene seit über drei Wochen - auf allen Ebenen bisher ohne wahrnehmbaren Erfolg. Dies ist kein akzeptabler Zustand - und dennoch momentan Fakt!“

Landkreise organisieren Material auf eigene Faust

Potsdam-Mittelmarks Landrat Wolfgang Blasig ( SPD), der Präsident des Landkreistages in Brandenburg ist, erklärt, seine Verwaltung versuche, auf eigenen Kanälen Schutzausrüstung für die Pflegeheime aufzutreiben. „Das versuchen aber derzeit alle“, sagt der Landrat. Es wäre schon viel geholfen, wenigstens „einfache Schutzbekleidung“ aufzutreiben. Die Ausstattung derzeit sei mangelhaft. „Was über den Bund geliefert wird, bleibt hinter den Versprechungen zurück“, sagt Blasig. Es könnte durchaus sein, dass sich „benachbarte Kreise auf dem chinesischen Markt gerade einen Preiskampf liefern“, so Blasig.

Zwar hat der Bund am Wochenende eine erste größere Ladung Schutzmasken ans Land weiter gereicht. Doch selbst diese Chargen reichen nach Berechnungen von Awo-Geschäftsführerin Baaske nicht lange. Ein paar Tage könnte der Vorrat reichen, nicht länger. Desinfektionsmittel gehe in einigen Einrichtung zuneige.

Was ist mit den ambulanten Pflegekräften?

Awo-Chefin Baaske spricht noch einen heiklen Bereich an: Ambulante Pflegedienste: Deren Mitarbeiter fahren über die Dörfer und suchen Senioren auf. Auch ihnen fehlt Schutzausrüstung. „An die hat offenbar noch gar keiner gedacht“, sagt Baaske. Eigentlich, so fordert Baaske, müsste alle Pflegekräfte, die mit Risiko-Patienten in Kontakt kämen, einmal in der Woche auf das Corona-Virus getestet werden.

„Was alle irre und mürbe macht, ist die Ungewissheit, die Perspektivlosigkeit“, sagt Baaske. „Es ist wie Warten auf Godot – kommt er oder nicht?“

Winken von der Grundstücksgrenze

Die 40 Heime des Awo-Landesverbands Brandenburg sind wie alle Altenpflegeeinrichtungen abgeriegelt. Verwandtenbesuche sind untersagt. Um wenigstens Sichtkontakt zu ermöglichen, hat man an einigen Orten Verwandte von der Grundstücksgrenze aus winken lassen. Die Bewohner verbringen „von 24 Stunden am Tag 23 auf ihren Zimmern“, sagt Baaske. Man versuche ihnen Tablets zur Verfügung zu stellen, damit sie Video-Anrufe mit ihren Angehörigen führen könnten.

„Das Überwinden großer Entfernungen mit wenigen Mausklicks und das Sich-Zuwinken lässt die Bewohner strahlen“, erklärt Jacqueline Klemm, die ein DRK-Seniorenwohn- und Pflegezentrum in Schwedt/Oder leitet. Jeder Bewohner habe zwar ein Telefon in seinem Zimmer, aber manchmal müsse es eben mehr sein, „als 'nur' der Klang der Stimme am Telefon“.

Auch in vielen Pflegeeinrichtungen der Volkssolidarität können die Bewohner über digitale Wege mit ihren Angehörigen sprechen. Die notwendige Technik sei oft vorhanden, erklärt Pflegespezialist Andreas Heil vom Landesverband Brandenburg. „In einigen Fällen haben auch die Angehörigen ein Tablet mitgebracht.“

Schwerbehinderte sind auch bedroht

Wohnbereiche für schwer behinderte Menschen, die oft schwerste gesundheitliche Beeinträchtigungen haben, stehen bislang ebenso wenig im Focus der öffentlichen Aufmerksamkeit. Sollte sich das Virus dort ausbrechen, ist ebenfalls mit dem Schlimmsten zu rechnen.

Im Potsdamer Oberlin-Haus etwa besteht eine strikte Zugangssperre. Bauzäune verwehren Nicht-Befugten den Zutritt. Nur Mitarbeiter und Lieferanten dürfen in die Räume. Bei der Zuteilung von Schutzausrüstung hätten Einrichtungen wie diese „eine Zeit lang sicher nicht im Focus“ gestanden, sagt Oberlin-Vorstand Matthias Fichtmüller.

Wie schnell die Situation kippen kann, zeigt ein am Mittwoch bekannt gewordener Fall. Ein Bewohner einer Teltower Seniorenresidenz war positiv auf Corona getestet worden – allerdings nach einem Aufenthalt im Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann. Nun hoffen alle Bewohner des Altenheims, dass sich ihr Mitbewohner erst im Krankenhaus angesteckt hat.

Beratungshotline für Pflegeeinrichtungen Für Pflegeeinrichtungen in Berlin und Brandenburg hat der Medizinische Dienst der Krankenversicherung ( MDK) eine Beratungshotline eingerichtet. Seit dem Donnerstag vergangener Woche beantworten Fachkräfte Beschäftigten der ambulanten und stationären Pflege am Telefon und ab diesem Montag auch per Mail Fragen zum Umgang mit dem Coronavirus, wie das Gesundheitsministerium in Potsdam mitteilte. Erreichbar ist die Hotline unter: 030-202023 6000 (montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, inklusive Rückrufservice). Fragen per E-Mail können gestellt werden an die Adresse: corona-in-derpflege@mdk-bb.de Mit der neuen Beratungshotline könnten jetzt Fachfragen kompetent beantwortet werden, was die Bürgertelefone des Landes und der Kommunen so nicht leisten könnten, sagte Sozialministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). So würden die Beschäftigten zum Umgang mit dem Coronavirus, insbesondere mit Verdachtsfällen, Hygiene- und Schutzmaßnahmen und Isolationsmaßnahmen informiert. Mitarbeiter in der Pflege leisteten rund um die Uhr eine „ganz wichtige Arbeit“ für hilfebedürftige Menschen. Die Arbeit sei unersetzlich, so die Ministerin. Sie machten sich große Sorgen und hätten viele Fragen.

Lesen Sie auch

Von Ulrich Wangemann