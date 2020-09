Corona-Krise: Steuerausfälle in Brandenburg von über einer Milliarde Euro in diesem Jahr

Potsdam

Die Befürchtungen über sinkende Steuereinnahmen in Brandenburg haben sich bestätigt: Das Land muss allein in diesem Jahr wegen der Corona-Krise mit Ausfällen „von über einer Milliarde Euro“ rechnen, wie die September-Steuerschätzung ergab, die am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde.

Damit hätten sich die ungünstigen Prognosen aus dem Frühjahr weitgehend bestätigt, räumte Finanzministerin Katrin Lange ( SPD) ein. Die regionalisierte September-Steuerschätzung für Brandenburg wird kommende Woche erwartet. Es gebe dann auch Angaben zu den Auswirkungen der Prognose auf die Finanzlage der Kommunen im Land, sagte Lange.

373 Kommunen werden unterstützt

Im Haushaltsausschuss des Landtags teilte sie am Donnerstag mit, dass bereits eine erste Tranche der angekündigten Corona-Hilfe an die Kommunen von insgesamt 98,9 Millionen Euro ausgezahlt wurde. Damit unterstütze das Land die Kommunen und stabilisiere die Einnahmesituation der Gemeinden. Die erste Rate komme etwa 373 Gemeinden zugute. Den Gemeinden werden 50 Prozent der Mindereinnahmen bei Gewerbe-, Grundsteuern sowie den Gemeindeanteilen bei Einkommen- und Umsatzsteuer erstattet.

Für 2020 erwartet die Bundesregierung einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real minus 5,8 Prozent. Für 2021 geht sie dagegen nur von einer Erholung des BIP von 4,4 Prozent aus. In der Frühjahrsprojektion dieses Jahres war man noch von einem stärkeren Rückgang in Höhe von minus 6,3 Prozent in 2020 ausgegangen. 2021 war eine Erholung von 5,2 Prozent erwartet worden.

Für das Jahr 2021 will die Koalition in Brandenburg erneut Kredite aufnehmen, diesmal in Höhe von 1,9 Milliarden Euro. Dazu fasste das Kabinett in dieser Woche einen Beschluss.

Von Igor Göldner