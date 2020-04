Corona-Krise im Bergmann: Ärzte für Verbleib der Klinikums-Leitung

Potsdam

Kurz vor der entscheidenden Sitzung des Aufsichtsrats des Klinikums Ernst von Bergmann in Potsdam hat sich die Ärzteschaft für einen Verbleib der Geschäftsführung ausgesprochen. In einem der MAZ zur Kenntnis gegebenen Brief heißt es, man wolle die Krise gemeinsam mit der aktuellen Geschäftsführung durchstehen. Unterschrieben hat auf einer langen Liste praktisch das komplette leitende Arzt-Personal mit Ausnahme weniger Mediziner, die krank sein sollen. Drei leitende Ärzte stehen selbst in der Kritik, auch gegen sie laufen Verfahren wegen Verstößen gegen die Meldepflichten.

Die Autoren des Schreibens sprechen sehr wohl Versäumnisse im Umgang mit den ersten Coronafällen im Haus an, halten eine Ablösung der Klinikumsspitze aber für einen verfehlten Schritt, um das Problem in den Griff zu bekommen.

Entscheidende Sitzung am Nachmittag

Der Brief wurde Mitgliedern des Aufsichtsrats zur Kenntnis gegeben. Dieses Gremium tagt heute Nachmittag und soll dem Vernehmen nach eine Empfehlung abgeben, ob es eine Absetzung der Geschäftsführung um den Vorsitzenden Klinikums-Chef Steffen Grebner befürwortet. Die Entscheidung darüber obliegt dem Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD), der die Stadt als Gesellschafterin des Klinikums vertritt. Allerdings ist seit dem Jahre 2015 eine Empfehlung des Aufsichtsrates einzuholen, bevor das Stadtoberhaupt über die Abberufung von städtischen Geschäftsführern entscheidet. Eine klare Mehrheit zur Abberufung der Klinikums-Spitze war zuletzt nach Angaben von Teilnehmern im Aufsichtsrat nicht auszumachen.

Auch andere Häuser sind von Corona-Ausbrüchen betroffen

Am Bergmann-Klinikum sind gut 200 von mehr als 1800 Angestellten nachweislich mit Covid-19 infiziert worden. Allerdings argumentieren Unterstützern der Geschäftsführung, dass in anderen Krankenhäusern ebenfalls größere Infektionen aufgetreten seien. Im konfessionell getragenen Krankenhaus Sankt Josefs, das seit Verhängung des Aufnahmestopps im städtischen Klinikum die Corona-Versorgung in Potsdam übernommen hat, sind beispielsweise 47 bestätigte Fälle gemeldet – von insgesamt 550 Mitarbeitern. Am Evangelischen Zentrum für Altersmedizin sind 26 Angestellte infiziert.

