Gerade erst hat das Kabinett nach heftigen internen Debatten seinen Etat-Entwurf für 2021 vorgelegt, da ist er schon wieder überholt. Der Grund: Die Steuerausfälle sind höher als erwartet. Die Corona-Krise wird eine zusätzliche Lücke von fast einer halben Milliarde Euro in den Haushalt für das nächste Jahr reißen. Das gab Finanzministerin Katrin Lange ( SPD) am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts bekannt.

2021 müsse im Vergleich zur Steuerschätzung vom Mai zusätzlich mit Mindereinnahmen von rund 490 Millionen Euro gerechnet werden. Das seien „sehr dramatische Auswirkungen“, hob sie hervor. Im Entwurf für den Haushalt 2021 hatte die Regierung auf Basis der Mai-Steuerschätzung bereits ein Einnahme-Minus von 510 Millionen Euro errechnet. Damit haben sich die Ausfälle fast verdoppelt. Auch für die Folgejahre müsse mit Mindereinnahmen gerechnet werden, sagte Lange.

Keine Auswirkungen auf Etat 2020

Für dieses Jahr wird mit einem Minus von 1,1 Milliarden Euro gerechnet. Allerdings war mit dieser Summe schon geplant worden, deshalb gibt es keine neuen Auswirkungen auf den laufenden Haushalt.

Wie die Mindereinnahmen ausgeglichen werden sollen, ließ die Ministerin offen. Das müsse die Koalition gemeinsam beraten, sagte sie. Der Etatentwurf der Regierung war in der vorigen Woche beschlossen worden. Er wird dem Parlament zur weiteren Beratung übergeben. Lange kündigte eine Sonderklausur der Landesregierung für den Oktober an.

Die jetzt nötigen Korrekturen im Landesetat-Entwurf dürfte nun das Parlament vornehmen. Lange räumte ein, dass die Steuerausfälle Einfluss auf die weiteren Beratungen haben werden. „Es besteht Handlungsbedarf.“ Ob sich die Koalition doch noch auf Einschnitte bei einzelnen Vorhaben verständigen muss, ist offen.

Finanzministerin schließt neue Kredite nicht aus

Lange wollte auch weitere Kredite für das nächste Jahr nicht ausschließen. Die Koalition aus SPD, CDU und Grüne, die seit November 2019 gemeinsam regiert, hat bislang fast fünf Milliarden Euro neue Schulden gemacht. Erst in der vorigen Woche wurde ein neuer Kredit vom Kabinett in Höhe von insgesamt 1,9 Milliarden Euro beschlossen. Dieser wurde mit einer „außergewöhnlichen Notsituation“ infolge der Corona-Pandemie begründet. Bereits beschlossen worden war ein Zwei-Milliarden-Kredit für dieses Jahr – aus den gleichen Gründen. 2019 war ein Zukunftsinvestitionsfonds in Höhe von einer Milliarde Euro (ebenfalls per Kreditermächtigung) eingerichtet worden.

Auch die Kommunen müssen mit weniger Geld rechnen – bis 2025 sind das 612 Millionen Euro.

Von Igor Göldner