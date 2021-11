Corona-Lage in Brandenburg spitzt sich zu

Potsdam

Die Zahl der Corona-Infektionen in Brandenburg steigt weiter, mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 709,4 am Sonntag liegt die Mark deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt. Erste Landkreise melden die komplette Auslastung von Intensivbetten. Ärzte sprechen von einer „sehr ernsten Situation“ und warnen vor einer Überlastung des Gesundheitssystems. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) zeigt sich angesichts der Situation besorgt.

„Wir haben momentan kein Intensivbett mehr frei“, erklärte Karsten Krüger, Geschäftsführer im Krankenhaus Prignitz (Perleberg) auf MAZ-Anfrage. Es sei damit zu rechnen, dass die Patientenzahlen aufgrund des hohen Infektionsgeschehens in den nächsten Tagen noch steigen werden. Dann sei mit Verlegungen zu rechnen.

Lage auf den Stationen ist angespannt

Auch im Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Potsdam ist die Situation angespannt. Von zehn Intensivbetten waren zuletzt acht mit Covid-Patienten belegt, teilte das Krankenhaus gegenüber der MAZ mit. Das Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus meldete am Freitag noch zwei freie Betten auf der Intensivstation. Insgesamt sei die Situation sehr angespannt, sagte eine Sprecherin, „der Normalbetrieb des Klinikums musste deutlich eingeschränkt werden.“

Aktuell werden in Brandenburg 570 Personen mit einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 133 auf Intensivstationen, 109 mussten beatmet werden. Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 4,43. Das bedeutet: Die Warnampel steht in diesem Bereich auf gelb.

Ministerin Nonnemacher fordert Verschärfungen

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sagte am Samstag, sie sehe die Krankenhäuser in zwei Wochen am Ende ihrer Kapazitäten. Den Bund forderte sie deshalb dazu auf, das Infektionsschutzgesetz nachzuschärfen. Die Landesregierung habe mit ihrer jüngsten Verordnung die Elemente des alten Infektionsschutzgesetzes ausgeschöpft, etwa mit verschärften Regeln für Hotspots, Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren für Ungeimpfte. Das sei aber nur noch bis zum 15. Dezember möglich, das neue Infektionsschutzgesetz biete diese Maßnahmen dann nicht mehr. Jetzt sei aber eine massive Einschränkung von Kontakten nötig. Über die neue Omikron-Variante des Coronavirus zeigte sich Nonnemacher besorgt. Es gebe aber noch keine wissenschaftlichen Daten bezügliche der Impfstoffe, betonte die Ministerin.

Angesichts der steigenden Fallzahlen werden immer mehr Landkreise in Brandenburg als sogenannte „Hotspot-Regionen“ gezählt, in denen nächtliche Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte gelten. Dazu gehören die Kreise Elbe-Elster, Spree-Neiße, Oberspreewald-Lausitz, Dahme-Spreewald, Teltow-Fläming und die kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder). Dort lagen an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Inzidenzen über 750. Cottbus wird heute folgen. Die Brandenburger Polizei hatte am Sonntag angekündigt, gemeinsam mit den Kommunen die Einhaltung der Corona-Maßnahmen kontrollieren zu wollen.

Kritik an der Landesregierung kam am Sonntag erneut von Elternvertretern. Ab diesem Montag ist in Brandenburg die Präsenzpflicht ausgesetzt. Einen Anspruch auf Distanzunterreicht gibt allerdings nicht. Elternvertreter fürchten daher Nachteile für Schülerinnen und Schüler im Land.

Von Gesa Steeger