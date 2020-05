Corona: Land richtet Zwangsquarantäne-Station am Flughafen Schönefeld ein

Potsdam

Wer sich hartnäckig verweigert, eine amtlich verordnete Corona-Quarantäne einzuhalten, kann künftig zwangsweise im Abschiebegewahrsam des Flughafens Schönefeld ( Dahme-Spreewald) untergebracht werden. Wie der interministerielle Koordinationsstab „Corona“ beim Gesundheitsministerium den Landkreisen und kreisfreien Städten zu Beginn der Woche mitgeteilt hat, steht die so genannte Ausreisesammelstelle Schönefeld nun für renitente Totalverweigerer zur Verfügung. Es handelt sich um einen schlichten Bungalow, der als Sammelstelle 2019 in Betrieb genommen wurde.

Ministeriumssprecher Gabriel Hesse bestätigte die Existenz des Schreibens. Zuständig für den Umgang mit Quarantäneverstößen seien weiterhin die Landkreise und vier großen Städte im Land. Allerdings habe die Landesregierung nun eine „ergänzende Möglichkeit“ geschaffen, in Konfliktfällen zu handeln.

Erster Zwangsisolierter ist ein syrischer Flüchtling

Nach MAZ-Informationen hat es bereits eine Zwangsunterbringung gegeben. Es handelt sich um einen Asylbewerber aus dem Übergangswohnheim in Teltow ( Potsdam-Mittelmark). Der 31-jährige Syrer ist demzufolge vom 5. bis 13. Mai zwangsweise in Schönefeld festgesetzt. Zuvor hatte ein Richter den Beschluss zur Absonderung gefasst.

Der Flüchtling hätte sich wegen eines Corona-Ausbruchs in seinem Teltower Heim an eine zweiwöchige Isolation von der Außenwelt halten müssen. Stattdessen wurde er in Bremen aufgegriffen. Er soll sich auch weiter uneinsichtig gezeigt haben. Deshalb wird er jetzt für eine gute Woche dort festgehalten, wo sonst Asylbewerber mit abgelehnten Asylanträgen und ohne Duldung auf ihre Abschiebung per Flugzeug warten müssen.

Hintergrund des harten Vorgehens ist in diesem Fall die hohe Ansteckungsgefahr in den Asylbewerberunterkünften, in denen die Flüchtlinge Tür an Tür wohnen und mitunter die behördlichen Anweisungen nicht richtig verstehen. Wie kritisch die Situation in den Heimen sein kann, zeigt ein aktueller Fall aus Waßmannsdorf ( Dahme- Spreewald). Dort wurde gerade ein Drittel der rund 100 Bewohner positiv auf Corona getestet, nachdem ein Bewohner nachweislich infiziert worden war.

Keine Infizierten, nur Verdachtsfälle werden aufgenommen

Die Zwangsunterbringung im Abschiebegewahrsam Schönefeld kann ausschließlich nach Zustimmung eines Richters angeordnet werden. Tatsächlich Erkrankte können dort nicht aufgenommen werden.

In Frage kommen ausschließlich Personen, die ansteckungsverdächtig sind. In der Regel handelt es sich also um Menschen, die Kontakt zu Infizierten hatten, selbst aber keine Symptome zeigen. Aufgenommen werden ausschließlich volljährige Männer in Schönefeld. Auch müssen die Landkreise die betroffenen Bürger selbstständig zu der Stelle bringen und obendrein für die Kosten der Unterbringung aufkommen. Ein Bedarf muss zwei Tage im Voraus angemeldet werden.

Auf die rechtliche Möglichkeit, Verweigerer von Quarantänemaßnahmen zwangsweise zu isolieren, hatte die Landesregierung bereits Anfang April hingewiesen. Rechtliche Grundlage ist das Infektionsschutzgesetz.

Die so genannte Ausreisesammelstelle am Flughafen wird derzeit wegen des weitgehend eingestellten Flugbetriebs kaum genutzt. Sie gehört organisatorisch zur zentralen Aufnahmestelle des Landes für Asylbewerber und wird von deren Security-Dienst bewacht.

Landkreis-Präsident: „Zeichen der Handlungsfähigkeit des Staates“

Der Präsident des Brandenburger Landkreistages, Potsdam-Mittelmarks Landrat Wolfgang Blasig ( SPD), sagte, die Verweigerung gegenüber Quarantäneregeln sei der „Beginn einer Straftat“. Vor diesem Hintergrund halte er die Möglichkeit einer Zwangsunterbringung in Schönefeld für „rigide, aber auch für ein Zeichen der Handlungsfähigkeit des Staates – er setzt die Auflagen, die er verhängt, auch um“, so Blasig.

Innenministeriumssprecher Martin Burmeister betonte, die Zwangsmöglichkeit sei nicht für eine bestimmte Zielgruppe gedacht. Der erste Zwangsisolierte „hätte auch ein Brandenburger deutscher Nationalität sein können“, so Burmeister. Die Nutzung der Schönefelder Räumlichkeiten habe man auch deshalb geschaffen, weil die Landesregierung nicht in den Gefängnissen eine zusätzliche Infektionsgefahr habe schaffen wollen. Im Übrigen hätten die Landkreise selbst mehrfach um die Schaffung einer „Rückfalloption“ gebeten.

Quarantäneregeln werden immer wieder von Bürgern gebrochen. So wurde Mitte März im ostbrandenburgischen Müllrose ( Oder-Spree) ist eine positiv auf das Coronavirus getestete Frau in einen Verkehrsunfall verwickelt. Die Frau hatte widerrechtlich die amtlich verordnete häusliche Quarantäne verlassen und war ohne eigenes Verschulden verunglückt. Die Polizei informierte das Gesundheitsamt und stellte Strafanzeige nach dem Infektionsschutzgesetz gegen die Frau.

