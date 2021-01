Potsdam

Bund und Länder haben sich darauf verständigt, dass in Landkreisen mit hohen Corona-Infektionszahlen der Bewegungsradius auf 15 Kilometer beschränkt wird, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis 200 überschreitet. Gemessen wird ab der jeweiligen Grenze des betreffenden Landkreises oder der kreisfreien Stadt.

In Berlin ist vom die Senat beschlossene Corona-Leine derzeit noch graue Theorie, weil der Inzidenzwert aktuell knapp unter 200 liegt. In Brandenburg ist die Bewegungsfreiheit derzeit (Stand: 14. Januar) in 17 von 18 Landkreisen und kreisfreien Städten eingeschränkt (nur in Oberhavel nicht).

Wie können Bürger, die diese umstrittene Regel befolgen möchten, die Grenze des Erlaubten bemessen? Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten.

1. In Brandenburg hat der zuständige Landesbetrieb Vermessung und Geobasisinformation (LGB) eine interaktive Karte bereitgestellt, auf der jede(r) Bürger(in) nachschauen kann, bis wohin sein/ihr erlaubter Bewegungsradius reicht. Dafür muss im Menü der Kartenebenen der neue Punkt „Corona: 15-Kilometer-Grenze“ angeklickt werden. Mit einem Klick auf das Pluszeichen daneben klappt sich ein weiteres Menü auf, aus dem dann der passende Landkreis (oder die kreisfreie Stadt) ausgewählt werden muss. Der Rest ist selbsterklärend. Auch Berliner können dieses Tool nutzen.

2. Google Maps nutzen. MAZ-Redakteur Peter Degener hat das spielerisch ausprobiert, um zu zeigen, welche Punkte in Potsdam Berliner noch ansteuern dürften, sollte die 15-Kilometer-Leine auch für sie gelten.

Und so funktioniert das: Der klassische Google-Maps-Routenplaner hilft in diesem Fall nicht, weil er keine Luftlinie vermisst, sondern Verkehrswege (Straßen oder Bahngleise).Am besten geben Sie unter Google-Maps-Hilfe „Entfernung zwischen Punkten messen“ ein. Dann bekommen Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Als Startpunkt dürfen Sie aber nicht ihre Wohnadresse eingeben, sondern einen beliebigen Punkt auf der Grenze ihrer Stadt oder ihres Landkreises. Nach einem Mausklick auf den Startpunkt wählen Sie im Menü „Entfernung messen“ aus. Mit dem Klick auf eine andere Stelle auf der Karte wird ein Pfad für die Messung generiert. Unten in der Karte erscheint dann die Entfernung zwischen beiden Punkten – und zwar in Kilometern (km) oder Meilen (mi).

3. Alternativ geht es auch mit dem Google-Maps-Kartenradiusrechner namens CalcMaps. Auf der Seite wird zunächst die Option „Radius auf Karte messen" gewählt, dann eine Adresse ins Suchfeld eingetippt – oder auf den gewünschten Ort in der Kartenansicht gezoomt.

Nächster Schritt ist ein Klick auf den Button „Zeichne einen Kreis“, dann wird mit der Maus ein Radius um den gewählten Ort gezogen. Zuletzt noch in der Eingabemaske „Radius KM“ die gewünschte Entfernung eintippen.

4. Bei einer Kontrolle die Polizei fragen, auf Basis welcher Landkarten sie eigentlich agiert. Dabei höflich bleiben.

