Ganz am Ende stieg Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) in den Ring und erteilte den Abgeordneten, die es nötig hatten, eine kleine Nachhilfestunde in Sachen exponentielles Wachstum.

Die Ärztin verwies auf das indische Gleichnis vom Reiskorn auf dem Schachbrett. Wenn man die Zahl der Reiskörner mit jedem der 64 Felder verdoppelt, hat man am Ende eine unüberschaubare Menge. (Genaugenommen sind es 18,45 Trillionen oder 18.446.744.073.709.551.615).

„Diese Parabel dient zur Veranschaulichung von Exponentialfunktionen: wie aus lächerlich kleinen Zahlen nach wenigen Verdoppelungszyklen unvorstellbar große Mengen werden können“, so Nonnemacher. Mit den Corona-Infektionszahlen verhalte es sich ähnlich, erklärte die Ministerin am Freitag bei der Sondersitzung des Brandenburger Landtags.

Die Sitzung war aus Anlass des bevorstehenden November-Lockdowns beantragt worden. Insbesondere der neu gewählte AfD-Fraktionschef Christoph Berndt vertrat einmal mehr die Ansicht, die Krankheit sei überwiegend harmlos, die Maßnahmen dagegen völlig überzogen, und das Gesundheitssystem sei von einer Überlastung weit entfernt.

Lektion 1: Merkel lag richtig

Nonnemacher nutzte den Auftritt im Landtag, um die zentralen Argumente der Corona-Verharmloser und -Leugner zu kontern. Beispiel Infektionszahlen: Mitte Juli gab es deutschlandweit nur 248 Neuinfektionen. Am 8. September waren es 1499, am Donnerstag bereits 16.774. Und am Freitag zählte das Robert-Koch-Institut 18.681 Fälle. „Die von Bundeskanzlerin Angela Merkel Ende September prognostizierten 19.200 Fälle zu Weihnachten haben wir also beinahe erreicht“, sagte Nonnemacher.

Lektion 2: Neuer Rekordwert

Das Infektionsgeschehen laufe mit „geradezu beängstigender Dynamik“. Mit einer Frist von rund sieben Tagen würde sich die Zahl der Erkrankungen derzeit verdoppeln. So auch in Brandenburg: Der Höchstwert im Frühjahr war am 3. April mit 187 Neuerkrankungen erreicht. Am 1. September zählte man dann landesweit nur noch ganze fünf neue Infektionen. Und am Freitag wurde mit 422 ein neuer Rekordwert erreicht.

Lektion 3: So schnell kann’s gehen

Die Inzidenz, die die Zahl der Neuinfektionen binnen 7 Tagen auf 100.000 Einwohner widerspiegelt, steigt ebenfalls sprunghaft. Sie lag im Juli bei 1. Heute liegt sie bei 67,5 pro 100.000. „In Elbe Elster, einem Kreis in dem Infizierte vor kurzer Zeit noch mit der Lupe zu suchen waren, beträgt der Wert 125,7 pro 100.000. Auch bei uns im Osten färbt sich die Landkarte des RKI zunehmend rot ein“, erklärte die Ministerin.

Lektion 4: Fälle steigen schneller als Tests

„Nun behaupten die Coronaleugner, dies liege nur daran, dass viel häufiger getestet werde“, sagte Nonnemacher und schüttelte noch mehr Zahlen aus dem Ärmel. Die Zahl der Coronatests in Deutschland sei seit Juli um 167 Prozent gestiegen, die Zahl der Infektionen im gleichen Zeitraum aber um 2871 Prozent.

Lektion 5: Auch die Positivrate steigt

Und die Rate der positiven Tests sei von September mit 0,9 auf nun 5,6 Prozent gewachsen. Die Positivrate zeigt an, bei wie vielen von 100 durchgeführten Corona-Tests ein positive Ergebnis angezeigt wird. Die Rate war im Frühjahr schon einmal höher, damals wurden aber fast ausnahmslos Patienten mit Symptomen getestet. „ Corona ist ein sehr reales Phänomen“, sagte Nonnemacher.

Lektion 6: Schwere Fälle nehmen zu

Das nächste Argument der Corona-Verharmloser griff die Ministerin ebenfalls auf. Die Infektionszahlen seien irrelevant, da überwiegend junge Leute mit leichten Verläufen erkrankten, was gar kein Problem darstelle. Solange keine hohe Zahl an Intensivpatienten oder Toten vorliege, gebe es überhaupt keinen Grund, in die Lebensgestaltung der Bevölkerung einzugreifen.

Es sei richtig, sagt Nonnemacher: Im Sommer habe sich das Infektionsgeschehen auf eine reisefreudige, überwiegend jüngere bis mittelalte Gruppe konzentriert mit wenigen Schwerkranken oder Todesfällen. „Das Blatt wendet sich aber ganz dramatisch“, so Nonnemacher. 1700 Covid-Patienten lägen inzwischen auf den Intensivstationen in Deutschland. Die Hälfte müsse künstlich beatmet werden.

Lektion 7: Das Personal fehlt

In Brandenburg sind 52 Intensivbetten belegt, auch hier gelte das exponentielle Wachstum, weshalb es bei ungebremstem Wachstum zu einer Überforderung des Systems kommen könne. In 14 Tagen werde man auf den Intensivstationen die Schwerkranken der heute in Rekordhöhe neu Infizierten erleben, warnte Nonnemacher.

Dabei sei nicht die Zahl der Intensivbetten besorgniserregend, die im Land auf 1028 aufgestockt worden sei, so die Ministerin. Das Problem werde vielmehr das verfügbare Fachpersonal sein. Ein beatmeter Covid-19-Patient binde rechnerisch fünf Intensivpflegekräfte – eine enorme Zahl. Bei exponentiell steigendem Infektionsgeschehen würden auch mehr Krankenhausmitarbeiter erkranken und ausfallen. Die Folge: Die Personalnot verschärft sich.

Lektion 8: Vergesst die USA

„Worauf wir zusteuern, können wir mit Grausen bei unseren europäischen Nachbarn beobachten“, erklärte Nonnemacher. Von den acht Ländern mit den weltweit höchsten Inzidenzwerten lägen sechs in unserer Nachbarschaft. „Wir brauchen nicht mehr über die USA zu spotten, Europa hat die USA längst überholt.“

Frankreich habe am Donnerstag 48.000 Neuerkrankungen gezählt, Italien 27.000 Polen mehr als 20.000. Überall dort gebe es drastische Eindämmungsmaßnahmen bis hin zu Schulschließungen, Ausgangsverboten und der Abriegelung ganzer Städte.

Lektion 9: Nachbarn bitten um Hilfe

„Wer zu lange wartet, zahlt dafür einen extrem hohen Preis.“ Sowohl die Niederlande als auch Belgien würden Intensivpatienten nach Deutschland schicken. Frankreich und Polen hätten nun auch um Hilfe gebeten. „Wir können als politisch Verantwortliche in diesem Land nicht länger tatenlos zusehen, wie diese Erkrankungslawine unsere Gesellschaft und unser Gesundheitssystem erfasst“, erklärte Nonnemacher.

Lektion 10: Alte isolieren? Utopisch

Die auch von der AfD, aber nicht nur, wiederholt vorgetragene Forderung, sich in erster Linie auf den Schutz der Älteren und Risikogruppen zu beschränken, um das allgemeine Leben nicht weiter einzuschränken, sei zynisch und zutiefst unsolidarisch, meinte Nonnemacher. Die Altersgruppe 60 plus zähle in Deutschland Millionen. Wenn man chronisch Kranke, Behinderte und Diabetiker hinzuzähle, käme man auf fast 40 Prozent der Bevölkerung. „Denen zu sagen, ihr habt halt ein Problem, ist menschenverachtend, ja sozialdarwinistisch.“

