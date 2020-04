Corona-Liveblog für Brandenburg: 1124 Menschen sind infiziert, 14 Tote, 19 Patienren werden beatmet

Potsdam

In Berlin und Brandenburg sind inzwischen 4100 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. In Brandenburg gibt es laut Gesundheitsministerium 1124 bestätigte Fälle (Stand: Donnerstag, 16 Uhr). 91 Patienten werden im Krankenhaus behandelt, davon werden 19 beatmet. In Berlin sind es 2993 Fälle. Bislang starben 31 Menschen in Berlin (17) und Brandenburg (14) an den Folgen der Lungenkrankheit.

Hinweis zur Methodik: Die Erkrankungen müssen von Ärzten an das zuständige kommunale Gesundheitsamt gemeldet werden. Die 18 Gesundheitsämter in Brandenburg geben diese Zahlen an das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) weiter, von dort gehen sie an das Robert Koch-Institut. Aufgrund des Meldeverzuges zwischen dem Bekanntwerden von Fällen vor Ort und der Übermittlung an das LAVG kann es Abweichungen zu den von den Kreisen und kreisfreien Städten aktuell herausgegebenen Zahlen geben.

82-Jähriger im Bergmann-Klinikum gestorben

Nach MAZ-Informationen ist ein 82 Jahre alter aus Potsdam im Krankenhaus gestorben. Es ist er der siebte Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion im Bergmann-Klinikum. Der Mann war mit dem Coronavirus infiziert, lag aber nicht auf der Intensivstation.



Aktuell sind 78 Patienten im Bergmann-Klinikum positiv, davon befinden sich 64 auf der Isolierstation und 14 auf der Intensivstation. Zehn werden beatmet, zwei wurden nach Genesung entlassen.



In Potsdam gibt es (Stand 17 Uhr) 203 bestätigte Covid-19-Infektionen. Rund 350 Menschen befinden sich als Kontaktpersonen ersten Grades in häuslicher Quarantäne – deutlich weniger als gestern, weil für einen Teil der Menschen nach Ablauf von zwei Wochen die häusliche Isolation nach RKI-Kriterien wieder aufgehoben werden konnte.





Mit Brandauer und Jelinek: Österreich liest "Die Pest"

Zahlreiche bekannte Österreicher werden am Karfreitag den bekannten und derzeit wieder sehr aktuellen Roman "Die Pest" von Albert Camus in einer Marathonlesung fürs Radio präsentieren. Mit dabei sind unter anderem die Literatur-Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek, „Tatort“-Darstellerin Adele Neuhauser, ORF-Moderator Armin Wolf und Schauspieler Klaus Maria Brandauer. Insgesamt sollen 120 Menschen den Roman innerhalb von zehn Stunden vorlesen. Gesendet wird das Projekt auf der Webseite des Radiosenders FM4, dem Jugendsender des ORF. Danach soll die Lesung ein Jahr lang online abrufbar sein.



„Die Pest“ erschien erstmals im Juni 1947 und handelt vom (fiktiven) Ausbruch der Seuche in der algerischen Küstenstadt Oran. Die Hauptfigur ist ein Arzt.



dpa Klaus Maria Brandauer

Weltweit mehr als eine Million bestätigte Corona-Infektionen

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus hat die Marke von einer Million weltweit überschritten. Das geht aus aktuellen Zahlen der Johns-Hopkins-Universität von Donnerstag hervor. Zudem sind laut dem amerikanischen Institut bereits mehr als 50.000 Menschen an den Folgen der dadurch ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

Hollands Regierungschef: Man appelliert deutsch

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hat in drei Sprachen an Deutsche und Belgier appelliert, über die Osterfeiertage nicht in sein Land zu reisen. „Kom niet naar Nederland, Bleib zu Hause, restez à la maison!“, sagte Rutte am Donnerstag nach einer Krisensitzung des Kabinetts, wie die Zeitung „De Telegraaf“ berichtete. Auch die Niederländer rief der Regierungschef angesichts der Corona-Pandemie auf, keine Reisen zu unternehmen.



Grenzkontrollen solle es über Ostern aber nicht geben. Die beliebten holländischen Feriengebiete an der Küste der Provinz Zeeland sind ohnehin für Touristen tabu und Übernachtungen verboten - sogar in der eigenen Ferienwohnung. Ferien in anderen Urlaubsregionen sind im Prinzip zwar möglich. Jedoch bleiben Museen, Restaurants und Cafés geschlossen.

25 Musiker aus Bolivien stranden in OPR

Einige von ihnen sind minderjährig. Und alle mittlerweile unfreiwillig in Rheinsberg(Ostprignitz-Ruppin): Die 25 jungen bolivianischen Musiker, die nur für eine Probenphase in der Musikakademie zu Gast waren, sind dort wegen der Coronakrise vor Wochen gestrandet.





Bis 19. April: Auch Berlin verlängert den Shutdown

Die Menschen in Berlin müssen auch in den kommenden zwei Wochen mit deutlichen Einschränkungen ihrer Bewegungsfreiheit leben. Der Senat verlängerte das seit 23. März geltende sogenannte Kontaktverbot am Donnerstag wie angekündigt bis Sonntag, 19. April, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Zunächst war die Verordnung bis zum 5. April befristet. Um Verstöße gegen die Regeln besser ahnden zu können, beschloss der Senat zudem einen Bußgeldkatalog.

Toter Arzt aus Potsdam: Polizei verständigt Kontaktpersonen

Die Bundespolizei hat den Reiseweg eines nach einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen Arztes von London nach Potsdam ermittelt. Die Ergebnisse lägen dem Potsdamer Gesundheitsamt vor, wie Bundespolizei und eine Sprecherin der Stadt am Donnerstag mitteilten. Das Gesundheitsamt werde nun mit allen auf dem Reiseweg nachvollziehbaren Personen aus Potsdam in Kontakt treten und zudem alle anderen betroffenen Gesundheitsämter informieren.



Der Arzt hatte in einer Londoner Klinik gearbeitet und dort Symptome des Sars-CoV-2-Virus gezeigt. Sein Arbeitgeber hatte ihn daraufhin in Quarantäne geschickt, ihn aber nicht getestet. Der Arzt habe sich nach seiner Ankunft in Potsdam in häuslicher Isolation befunden und sei dort auch gestorben. Das positive Testergebnis des Mediziners liege erst seit Mittwoch vor. Über den Fall hatten zunächst die „Bild“-Zeitung und die „BZ“ berichtet.

Care-Pakete für Berlins Obdachlose

Mit täglich bis zu 2000 Essens-Paketen will die Berliner Stadtmission obdachlosen Menschen durch die Corona-Krise helfen. Dazu sei die Aktion „#nothilfeberlin“ ins Leben gerufen worden, teilte die Stadtmission am Donnerstag mit. In der Cafeteria des Jugendgästehauses packen Ehrenamtliche die Päckchen, die dann an elf Standorten in der Stadt verteilt werden. Ein Päckchen zwei Sandwiches, Obst, einen halben Liter Wasser und einen Müsliriegel.

Weitere Bundesländer kassieren Bußgelder

Neben Brandenburg haben am Donnerstag auch Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Hamburg und Sachsen-Anhalt Bußgeldkataloge beschlossen beziehungsweise in Kraft gesetzt - um Menschen zu disziplinieren, die sich nicht an Kontaktbeschränkungen und sonstige Verbote angesichts der Corona-Pandemie halten. Auch in Niedersachsen ist ein entsprechender Katalog in Arbeit. Eine Übersicht über die Brandenburger Tarife finden Sie hier:





Deutschlandweit mehr als 77.500 Infektionen

In Deutschland sind bis Donnerstagnachmittag mehr als 77.500 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden - nach 70.800 Fällen am Vortag. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Die Uhrzeit, wann ein neuer Tagesstand gemeldet wird, variiert dabei von Bundesland zu Bundesland.

US-Demokraten küren Trump-Herausforderer später

Die US-Demokraten verschieben wegen der Coronavirus-Krise ihren ursprünglich für Juli geplanten Nominierungsparteitag für die Präsidentschaftswahl um einen Monat. Der Parteitag solle nun Mitte August in Milwaukee, Wisconsin stattfinden, teilte die Partei am Donnerstag mit. Ursprünglich war das Treffen dort für den 13. bis 16. Juli angesetzt gewesen. Bei dem Parteitag wollen die US-Demokraten ihren Präsidentschaftskandidaten für die anstehende Wahl im November 2020 offiziell küren. Im Rennen um die Nominierung sind noch der frühere US-Vizepräsident Joe Biden und der linke Senator Bernie Sanders. Biden liegt klar in Führung.



Die Vereinigten Staaten sind schwer von der Corona-Pandemie betroffen. Die Zahl der Infektionsfälle ist dort so hoch wie in keinem anderen Land. Alleine im Bundesstaat New York haben sich mehr Menschen angesteckt (92.000) als in Deutschland (77.500). Im ganzen Land sind es über 215.000.

Weiterer Todesfall in Potsdam-Mittelmark

Das Corona-Virus hat im Kreis Potsdam-Mittelmark ein viertes Todesopfer gefordert. Die Verstorbenen stammen aus Werder (2), Beelitz und Kloster Lehnin.

Lufthansa: Rumpf-Flugplan gilt bis zum 3. Mai

An den größeren deutschen Flughäfen gibt es wegen der Corona-Krise kaum noch Starts und Landungen. In der letzten März-Woche sank die Zahl der abgefertigten Passagiere auf 206.000, wie der Flughafenverband ADV berichtete. Das entspricht noch fünf Prozent des Wertes aus dem Vorjahr. Die Lufthansa verlängerte unterdessen ihren Rumpf-Flugplan um zwei Wochen bis zum 3. Mai. Dieser Plan stellt pro Woche 18 Interkontinentalflüge von/nach Frankfurt sowie pro Tag 50 Verbindungen zwischen deutschen und anderen europäischen Städten sicher. Swiss bietet zudem noch drei Flüge pro Woche nach Newark bei New York an. Austrian Airlines fliegt bis zum 3. Mai gar nicht.



Die Deutsche Flugsicherung (DFS) erwartet nur eine langsame Erholung des Flugverkehrs nach der Corona-Krise. Derzeit kontrollieren die Lotsen wegen der zahlreichen Flug- und Einreisebeschränkungen nur rund 15 Prozent der üblichen Verkehrsmengen. DFS-Chef Klaus-Dieter Scheurle rechnet damit, dass die Verkehrsflüge ab Mai wieder langsam ansteigen. Für das Gesamtjahr erwarte er eine Halbierung des Flugverkehrs im Vergleich zu 2019.

Deutsche Bank spendiert 100.000 OP-Masken

Die Deutsche Bank spendet dem Land Berlin 100.000 Operations-Masken für die medizinische Versorgung in der Corona-Krise. Das teilte Harald Eisenach, Sprecher der Regionalgeschäftsleitung des Geldhauses, am Donnerstag mit. Die Masken stammen demnach aus den Beständen, den die Deutsche Bank während der Sars-Epidemie angeschafft hatte.

Viele inoffizielle Mitarbeiter beim Ordnungsamt...

Das Potsdamer Ordnungsamt hat viel zu tun. Gerade bei gutem Wetter gibt es zahlreiche Verstöße gegen die Corona-Eindämmungsverordnung, wie erste Zahlen nahelegen. Zahlreiche Hinweise kommen dabei aus der Bevölkerung.

