Die Zahl der Coronavirus-Infektionen ist in Brandenburg auf 2.921 gestiegen. Das Potsdamer Bergmann-Klinikum will wieder stufenweise ans Netz gehen und Gastronomen machen zum Tag der Arbeit auf ihre existenzbedrohende Situation aufmerksam. Alle wichtigen Nachrichten vom 1. Mai finden Sie in unserem Liveblog zum Nachlesen.