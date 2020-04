Corona-Liveticker Brandenburg: Maskenpflicht beschlossen – Lockerungen für Friseure und Gottesdienste

Potsdam

In Berlin und Brandenburg sind inzwischen mehr als 7900 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. In Brandenburg gibt es laut Gesundheitsministerium 2647 bestätigte Fälle (Stand: Freitag 8 Uhr). Aktuell sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) 51 Menschen werden auf der Intensivstation behandelt, davon müssen 28 maschinell beatmet werden. Etwa 1570 Patienten gelten als geheilt.

In Berlin sind es 5532 Fälle. Bislang starben 104 Menschen in Brandenburg und 113 in Berlin an den Folgen der Lungenkrankheit.

Hinweis zur Methodik: Die Erkrankungen müssen von Ärzten an das zuständige kommunale Gesundheitsamt gemeldet werden. Die 18 Gesundheitsämter in Brandenburg geben diese Zahlen an das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) weiter, von dort gehen sie an das Robert Koch-Institut. Aufgrund des Meldeverzuges zwischen dem Bekanntwerden von Fällen vor Ort und der Übermittlung an das LAVG kann es Abweichungen zu den von den Kreisen und kreisfreien Städten aktuell herausgegebenen Zahlen geben.

Ganz nah am Reiseziel

Es ist in diesen Wochen die Zeit für Balkonien - dieses Urlaubsziel, das nie zuvor so wichtig, so begehrt war. Glücklich sind jene, die einen haben. Es ist in diesen Wochen die Zeit für Balkonien - dieses Urlaubsziel, das nie zuvor so wichtig, so begehrt war. Glücklich sind jene, die einen haben. https://www.maz-online.de/Brandenburg/MAZ-Kolumne-zu-Corona-Die-Krise-und-ich-Urlaub-und-Reisen-trotz-Corona

Infektionsschutz in der prallen Sonne - eher nicht

Sonnenbäder sind nnicht zur Selbsttherapie von Covid-19 oder zur Vorbeugung gegen eine Infektion geeignet. Darauf wies eine Sprecherin des Bundesamtes für Strahlenschutz am Freitag hin. „UV-Strahlung kann unter anderem dazu führen, dass die körpereigene Immunabwehr unterdrückt wird. Wer krank ist, sollte sich darum nicht der prallen Sonne aussetzen - egal bei welcher Erkrankung.“



US-Präsident Donald Trump hatte bei einer Pressekonferenz am Donnerstagabend (Ortszeit) Ideen für mögliche Therapieansätze verkündet. Unter anderem sinnierte er über Optionen, starkes Licht durch die Haut oder auf andere Weise „in den Körper“ zu bringen, um Corona-Infektionen zu behandeln. Er riet Menschen dazu, die Sonne zu genießen. „Und wenn das eine Wirkung hat, ist das toll.“

Pandemie schüttelt auch den Wohnungsmarkt durch

Die Pro Potsdam zeigt nur noch leere Wohnungen, Vonovia setzt auf virtuelle Rundgänge – so gehen die großen Vermieter in der Landeshauptstadt mit der Coronakrise um.





Kurzer Dienstweg: Ein Staatssekretär im Homeoffice

Normalerweise erledigt Uwe Feiler, Staatssekretär in Julia Klöckners Landwirtschaftsministerium, seine Arbeit in Berlin. Seit das Coronavirus grassiert, führt der CDU-Politiker die Geschäfte in der Wohnstube seines Bauernhauses im Havelland.





Abitur in den Zeiten der Pandemie

Die Abiturprüfungen haben begonnen. Zwei Abiturientinnen, Sophie Kolkmann und Laura Charlotte Prager vom Saldern-Gymnasium in Brandenburg/Havel, erzählen, wie sich vorbereitet haben.

Taiwanesische Schutzanzug-Diplomatie

Die Hilfe kommt von Herzen. Taiwans Botschafter sieht Deutschland als zweite Heimat an. Der Bundestagsabgeordnete Dietlind Tiemann hatte den Diplomaten mit Erfolg um Unterstützung gebeten. Das Klinikum Brandenburg/Havel erhält nun 100 Corona-Schutzanzüge.

Eltern müssen sich weiter gedulden

Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) hält eine Öffnung von Kitas und Spielplätzen gegenwärtig nicht für vertretbar. Eine Verkürzung der Sommerferien für Brandenburg schließt sie im MAZ-Interview aus.





Berliner Theatertreffen im virtuellen Raum

Das Berliner Theatertreffen weicht in diesem Jahr auf das Internet aus. Vom 1. bis 9. Mai werden sechs der zehn für das Treffen ausgewählte Inszenierungen auf Das Berliner Theatertreffen weicht in diesem Jahr auf das Internet aus. Vom 1. bis 9. Mai werden sechs der zehn für das Treffen ausgewählte Inszenierungen auf nachtkritik.de sowie auf der Online-Plattform der Berliner Festspiele zur Verfügung gestellt. Das virtuelle Theatertreffen eröffnet am 1. Mai mit der Bochumer Inszenierung „Hamlet“ in der Regie von Johan Simons. Gezeigt werden außerdem „Anatomie eines Suizids“ in der Regie von Katie Mitchell, „Die Kränkungen der Menschheit“ in der Regie von Anta Helena Recke, „Süßer Vogel Jugend“ in der Regie von Claudia Bauer, „Chinchilla Arschloch, waswas“ in der Regie von Helgard Haug und „The Vacuum Cleaner“ in der Regie von Toshiki Okada.

Spohr: 10.000 Jobs bei Lufthansa auf der Kippe

Lufthansa-Chef Carsten Spohr rechnet mit einem Abbau von 10.000 Arbeitsplätzen in der Corona-Krise. Die Flotte werde um etwa 100 Flugzeuge schrumpfen, sagte der Vorstandsvorsitzende am Freitag in einer Botschaft an die Mitarbeiter. Vor Ausbruch der Pandemie hatte der größte Luftverkehrskonzern Europas weltweit 130.000 Mitarbeiter und 760 Flugzeuge. Spohr rechnet erst für das Jahr 2023 wieder kompletten Erholung des Unternehmens. „Wir waren als erste Branche von dieser weltweiten Krise betroffen und die Luftfahrt wird mit die letzte sein, die sie verlassen wird“, so der Lufthansa-Chef.

Mehr als zwei Drittel der Infizierten wieder gesund

In Deutschland sind bis Freitagnachmittag mehr als 151.700 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden, und damit 2500 mehr als am Vortag um diese Zeit. Mindestens 5407 Infizierte sind bundesweit gestorben. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.



Die Reproduktionszahl lag nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts wie in den beiden Vortagen bei 0,9. Das bedeutet, dass im Mittel fast jeder Infizierte eine weitere Person ansteckt und die Zahl der Neuerkrankungen leicht zurückgeht. Nach RKI-Schätzungen haben in Deutschland rund 106.800 Menschen die Infektion überstanden. Wie für andere Länder rechnen Experten auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

VdK fordert, Kitas rasch wieder zu öffnen

Der Sozialverband VdK pocht in der Corona-Krise auf eine Wiedereröffnung von Kitas und Spielplätzen. „Die Kitas müssen wieder öffnen. Weitere Wochen der Isolation ohne die Möglichkeit, Gleichaltrige zu treffen und mit ihnen zu spielen, sind inakzeptabel“, erklärte VdK-Präsidentin Verena Bentele am Freitag. „Kinder brauchen andere Kinder.“ Sie schlug vor, den Kita-Betrieb mit einem Drittel der Normalkapazität wieder aufzunehmen. Es seien auch Kleingruppen im Schichtbetrieb denkbar, so dass die Kinder zwei Mal die Woche die Möglichkeit hätten, Freundinnen und Freunde zu treffen und mit ihnen zu spielen. Zudem forderte Bentele Konzepte, wie Spielplätze unter Wahrung der Sicherheitsabstände wieder geöffnet werden können.

Leere Stühle, leere Kassen

Geschäfte dürfen wieder öffnen, während Cafés und Restaurants geschlossen bleiben müssen. Mit hunderten leeren Stühlen vor dem Landtag wollen Potsdamer Gastronomen auf ihre prekäre Situation aufmerksam machen.





Maskenball auf dem Pausenhof

Gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium hat das Brandenburger Bildungsministerium einen Hygieneplan für die schrittweise Wiedereröffnung der Schulen ab dem 27. April vorgelegt. Sportunterricht bleibt verboten, auf dem Pausenhof sollen Masken getragen werden. Ein Überblick.

Zehntausende Metaller in Brandenburg und Berlin in Kurzarbeit

Wegen der Corona-Krise gehen in der Metall- und Elektroindustrie immer mehr Beschäftigte in Kurzarbeit. Bis zum 23. April waren in Berlin und Brandenburg fast 40.000 Betroffene in Kurzarbeit oder von Kurzarbeit bedroht, wie aus einer Umfrage der IG Metall hervorgeht. Als Ursache hätten 98 der befragten Betriebe Auftragseinbrüche oder krisenbedingte Auftragsrückgänge angegeben. 81 Betriebe sagten, dass ihre Lieferketten gestört oder gefährdet seien).

Corona lässt Stromrechnungen der Brandenburger steigen

Die Wirtschaft ist heruntergefahren, gleichzeitig arbeiten mehr Leute von zu Hause. Das hat Folgen für den Stromverbrauch in Brandenburg. Der Netzbetreiber Edis verzeichnet deutliche Rückgänge bei industriellen Abnehmern. Doch das wird von normalen Haushaltskunden ausgeglichen. Außerdem zeigt sich, dass die Menschen im Homeoffice offenbar länger schlafen.





Von Ansgar Nehls, Stephanie Philipp, Maike Schultz, Thorsten Keller, Klara Niederbacher und Nadine Pensold