Nur elf neue Infektionen in den vergangenen 24 Stunden hat das Gesundheitsministerium am Montag gemeldet, dem Tag 1 der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen und im Einzelhandel. 95 Prozent der Fahrgäste folgten der Vorschrift, so die BVG. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie in unserem Liveblog.