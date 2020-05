Potsdam

In Berlin und Brandenburg sind inzwischen mehr als 8900 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. In Brandenburg gibt es laut Gesundheitsministerium 3006 bestätigte Fälle (Stand: Montag 8 Uhr). 2320 Menschen in Brandenburg gelten als wieder geheilt. Das sind 40 mehr Menschen im Vergleich zum Vortag.

In Berlin sind es 6004 Fälle. Bislang starben 151 Menschen in Brandenburg und 154 in Berlin an den Folgen der Lungenkrankheit.

Hinweis zur Methodik: Die Erkrankungen müssen von Ärzten an das zuständige kommunale Gesundheitsamt gemeldet werden. Die 18 Gesundheitsämter in Brandenburg geben diese Zahlen an das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) weiter, von dort gehen sie an das Robert Koch-Institut. Aufgrund des Meldeverzuges zwischen dem Bekanntwerden von Fällen vor Ort und der Übermittlung an das LAVG kann es Abweichungen zu den von den Kreisen und kreisfreien Städten aktuell herausgegebenen Zahlen geben.

Der Corona-Liveblog für Brandenburg



Regierungschef Woidke berät über weitere Lockerungen Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) berät mit den übrigen Länderchefs und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Mittwoch über weitere Lockerungen der Corona-Regeln. Innenminister Michael Stübgen (CDU) hatte sich wie die Vorsitzenden der drei Koalitionsfraktionen offen dafür gezeigt, dass das Kontaktverbot gelockert werden kann und Gaststätten allmählich wieder öffnen - unter Einhaltung strikter Abstands- und Hygieneregeln. Woidke informiert im Anschluss an die Konferenz über die Ergebnisse aus Brandenburger Sicht.





Die Ministerpräsidenten der Länder beraten heute mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über die weiteren Corona-Maßnahmen. Auf der Tagesordnung stehen Konzepte für Lockerungen in den Bereichen Kita, Schule und Sport. Diskutiert werden dürfte dabei auch die Frage möglicher Partien in der Fußball-Bundesliga.



Wir halten Sie über alle Entwicklungen an dieser Stelle auf dem Laufenden.



Die Zeit wird relativ

Eine neue Woche im Homeoffice beginnt – und da die Grenzen der Tage und Wochen zunehmend verschwimmen, fällt es schwer zu sagen, in welcher Woche wir uns befinden (ich glaube, es ist die siebte). Und ein Ende ist nicht in Sicht.

Die Härten der Quarantäne

Wie streng muss die Quarantäne in dieser Krise sein? Und wann wird aus Vorsicht Quälerei? Fragen, auf die man in den unterschiedlichen Gesundheitsämtern des Landes derzeit unterschiedliche Antworten findet. Nachdem die MAZ über den Fall von Zahra L. berichtet hatte, haben sich weitere Betroffene gemeldet und die besondere Härte der Auflagen beklagt.

Frisch frisiert



Schluss mit dem Wildwuchs: Seit Montag dürfen Friseursalons in Brandenburg wieder öffnen. Darauf hatten viele Märker schon sehnsüchtig gewartet. Wir haben sie vor und nach dem Haareschneiden fotografiert.

Diese Einrichtungen öffnen wieder - ein Überblick

Bibliotheken mussten schließen, Museen, Galerien, Schlösser und Tierparks ebenso. Nun dürfen Einrichtungen allmählich wieder öffnen. Einige haben die Chance bereits genutzt, andere sind kurz davor. Wir halten Sie ab sofort mit diesem Überblick auf dem Laufenden.

Stadt soll auf Tourismusbeitrag verzichten

Die Rheinsberger Fraktionen sind sich einig, dass sie den Unternehmen der Stadt in der Coronakrise helfen wollen. Sie fordern, dass die Kommune auf den Tourismusbeitrag verzichtet. Umstritten ist allerdings, ob das für alle gelten soll – und für welchen Zeitraum.

Fitnessstudio darf öffnen - mit Auflagen

Das Studio Family Fitness in Rathenow musste, wie viele andere auch, wegen der Corona-Krise schließen. Mit Genehmigung des Gesundheitsamtes ist ab Mittwoch Einzeltraining erlaubt.

Luckenwalder Krankenhaus sieht sich gut gewappnet

Für den Fall, dass eine weitere Corona-Welle auf Brandenburg zurollt, sieht sich das Luckenwalder Krankenhaus gut vorbereitet. Das sagte der Geschäftsführer der MAZ.

Kreise: Etwas mehr finanzielle Planungssicherheit für BVG Angesichts starker Einnahmeverluste durch die Corona-Krise und schwieriger Zukunftsaussichten soll die BVG etwas mehr finanzielle Planungssicherheit bekommen. Nach Angaben aus Senatskreisen vom Dienstag hat das Land seinen Verkehrsbetrieben bis einschließlich 2025 rund 250 Millionen Euro zugesagt, die aus der sogenannten Berlin-Zulage stammen. Das habe Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne), die auch BVG-Aufsichtsratsvorsitzende ist, in kleiner Runde ausgehandelt, hieß es.



Abitur lief weitgehend normal

Die vor andethalb Wochen gestarteten Abiturprüfungen in Brandenburg sind nach Einschätzugn des Bildungsministeriums weitgehend normal verlaufen. Am Dienstag fand die letzte Prüfung in Mathematik statt. "Mit dem heutigen Tag haben die Abiturprüfungen an 85 Prozent der Schulen stattgefunden", teilte Ministerin Britta Ernst (SPD) mit. Den Schulen war es freigestellt, die Haupttermine oder die für Mitte Mai und Anfang Juni vorgesehenen Nachschreibetermine zu nutzen. Die Teilnahmequote bei den Hauptschreibeterminen habe zwischen 97,5 und 100 Prozent gelegen, hieß es. Es hat damit also keine nennenswerten krankheitbedingten Ausfälle gegeben.

Müller: Corona-Krankenhaus wird kein Sondermüll

Das Corona-Notfall-Krankenhaus auf dem Berliner Messegelände muss nach dem Ende der Pandemie nicht entsorgt werden. Entsprechenden Befürchtungen trat der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Dienstag nach der Sitzung des Senats entgegen. „Ich kann ihnen sagen, es ist zum großen Teil kein Sondermüll“, sagte er. „Wir können einen Großteil der Infrastruktur weiter nutzen, wenn wir sie da nicht brauchen.“ Dazu zählten das gesamte technische Gerät und die Betten. „Alleine diese Ausstattung können Sie im Krankenhaus wieder einsetzen“, so der Regierungschef.



Barberini öffnet wieder - mit diesen Regeln

Acht Wochen blieb das Museum Barberini in Potsdam wegen der Corona-Krise geschlossen. Nun öffnet es seine Türen wieder für Besucher. Die müssen sich an strenge Regeln halten.

Brandenburger Städtebund dringt auf Rettungsschirm auch vom Bund

Die Brandenburger Städte und Gemeinden fordern finanzielle Hilfe auch vom Bund. Angesichts der immer angespannteren Lage werde es Zeit, dass sich der Bund ebenfalls bewege und ein finanzpolitisches Signal in Richtung der Kommunen sende, erklärte der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg, Jens Graf, am Dienstag in Potsdam. Er verwies auf die grundsätzliche Einigung mit der rot-schwarz-grünen Landesregierung auf Eckpunkte eines kommunalen Rettungsschirms für Brandenburg. Eine Arbeitsgruppe soll bis zum Sommer Vorschläge dafür vorlegen.



Von Ansgar Nehls, Stephanie Philipp, Maike Schultz, Thorsten Keller, Klara Niederbacher und Nadine Pensold