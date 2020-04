In Brandenburg gibt es mittlerweile über 1500 nachgewiesene Coronavirus-Infektionen. Der tägliche Anstieg der Infektionszahlen hat sich allerdings zuletzt verlangsamt. In Berlin sind es über 3800 bestätigte Fälle. Alle Neuigkeiten rund um die Corona-Krise in unserem Liveblog zum Nachlesen.