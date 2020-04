In Brandenburg gibt es mittlerweile mehr als 1550 nachgewiesene Coronavirus-Infektionen, in Berlin sind es über 4000. Das Bergmann-Klinikum in Potsdam meldet fünf weitere Todesfälle in den letzten 24 Stunden. Der Ausbruch hat Konsequenzen. Alle Updates zur Corona-Lage in Brandenburg gibt es in unserem Liveblog.