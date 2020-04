In Brandenburg gibt es mittlerweile mehr als 1600 nachgewiesene Coronavirus-Infektionen. Deutschlandweit stieg die Zahl der Infektionen am Mittwoch auf knapp 108.000. Das Oberverwaltungsgericht stellt klar: Das derzeitige Gottesdienstverbot ist rechtens. Alle neuen Entwicklungen lesen Sie in unserem Liveblog.