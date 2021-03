Potsdam

In der neuen Eindämmungsverordnung, die das Brandenburger Kabinett am 30. März beschlossen hat und die bis zum 18. April gilt, wird von grundsätzlichen Ausgangsbeschränkungen zwar abgesehen, für die Ostertage gelten jedoch gesonderte Regeln.

Treffen mit zwei Haushalten möglich

Während Märkern auch in Hochinzidenzgebieten, in denen die Notbremse (nach drei Tagen mit einer Inzidenz über 100) gilt, über Ostern der Kontakt zwischen zwei Haushalten (maximal fünf Personen, Kinder unter 14 Jahren nicht mitgezählt) gestattet ist, wird die Bewegungsfreiheit in den Nachtstunden eingeschränkt.

Ausgangsbeschränkungen von 22 bis 5 Uhr

Die Ausgangsbeschränkungen gelten von Gründonnerstag (1. April) bis einschließlich Ostermontag (5. April) jeweils in der Zeit von 22 Uhr bis 5 Uhr. Die eigenen vier Wände verlassen darf dann nur, wer triftige Gründe hat, etwa den Weg zur Arbeit.

Von MAZonline