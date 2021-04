Schwedt

Morgens, zehn vor zehn in Schwedt (Uckermark). Aus den Schornsteinen der Papierfabriken steigt Dampf auf. Ein paar Kilometer weiter in der Erdölraffinerie am Stadtrand stechen aus einem Fackelrohr Flammen in die Luft.

Während die Industrie auch in der Pandemie Lebenszeichen sendet, klettert der Intendant André Nicke aufs Vordach der Uckermärkischen Bühnen, um seine persönliche Seht-her-wir-leben-noch-Aktion zu zelebrieren. Er greift zum trichterförmigen Sprachrohr in Regenbogenfarben und brüllt gegen den kalten Wind an: „Guten Morgen Schwedt!“

April, April...

Sonnenstrahlen blenden das Publikum auf dem Vorplatz, der Schlacks mit der Flüstertüte ist nur in Umrissen zu erkennen. 17 treue Fans erwidern das „Guten Morgen“ durch ihre FFP2-Masken mit einer Lautstärke, die an das Nachrufen der Mannschaftsaufstellung im Fußballstadion erinnert.

Es folgen keine weiteren Schlachtrufe, sondern Lyrik. Ein Gedicht von Heinrich Seidel, in dem es um den April geht, der nicht weiß, was er will: „Was sind mir das für Sachen / Mit Weinen und mit Lachen / Ein solch Gesaus zu machen! / April! April! / Der weiß nicht, was er will.“

Ein Schelm, der die Poesie aus dem 19. Jahrhundert auf die Hü-und-Hott-Politik in der Coronakrise beziehen mag. Die Theater waren angehalten, Hygienekonzepte zu entwickeln und nur einen Bruchteil der Säle zu besetzen – das taten sie, dann wurden sie zur erneuten Schließung gezwungen. Aktuell beschleicht Nicke und andere Kulturschaffende in der Debatte über den nächsthärteren Lockdown das Gefühl, nicht mehr vorzukommen.

Premiere musste abgesagt werden

Gerade erst musste er die „Linie 1“-Premiere, für die sein Ensemble maskiert und mit Abstand geprobt hatte, absagen. Was also machen, wenn die Perspektive fehlt? Das Potsdamer Hans-Otto-Theater streamt im Internet Lesungen der Ensemblemitglieder an verwaisten Orten im Theater. Das Brandenburger Theater übertrug in dem Lokalsender SKB die Mozart-Oper „Bastien und Bastienne“.

Und in Schwedt steigt der Intendant aufs Dach. Rund 60 Mal lief die Aktion bereits. So wie die Moscheen den Muezzin und die Kirchen ihre Glocken, so besäße das Theater eine Stimme. Dieser Gedanke treibt das Ritual an. Eine Frau, die mit zwei anderen wie jeden Morgen vor das Dach gepilgert ist, sagt: „Wir bewundern, wie er bei Wind und Wetter da oben steht und kämpft.“

Zurück im warmen Büro erinnert sich André Nicke an die Ostertage, als die ständigen Hiobsbotschaften ihn in die Knie zwangen. Körper und Geist streikten. Davor war eine aus dem vergangenen Jahr verschobene Musicalpremiere für den Sommer wieder abgesagt worden, die bereits generalgeprobte „Linie 1“-Inszenierung durfte trotz eines relativ geringen Inzidenzwertes im Landkreis Uckermark auch nicht stattfinden.

„Theater ist nur relevant, wenn es stattfindet“

Ein Intendant muss den Laden am Laufen halten, auch wenn sich rund 30 Prozent des Personals in Kurzarbeit befinden. Was, wenn eine Kollegin anfängt zu weinen, weil sie um die Zukunft des Theaters fürchtet? Was, wenn eine Kitaerzieherin einer Mutter aus seinem Team sagt, das Kind könne doch zu Hause bleiben, weil das Theater geschlossen sei?

„Theater ist nur relevant, wenn es stattfindet“, sagt Nicke. Deshalb nutzt er das Vordach als Bühne, deshalb lesen sich gerade im kleinen Saal Regisseurin, Souffleuse und „Pippi Langstrumpf“-Darstellerin durch den Text des neuen Kinderstücks. Nicke will nicht als Widerständler missverstanden werden. Ihm geht es nicht um einen generellen Widerstand gegen die Regierung und ihre Maßnahmen. „Es geht darum, sich selbst widerständig zu machen“, sagt er und meint damit, was neudeutsch als „Resilienz“ beschrieben wird.

In Zeiten des Abstands fehle den Menschen ein Theater, das eben nicht nur digital stattfindet – als „Anwesenheitskommunikation, wo es darum geht, sich zu begegnen und auch mal andere Meinungen auszuhalten“. Der 55-Jährige geht noch mal vorbei an Technikern, die die Requisite der abgesagten „Linie 1“-Premiere wieder abbauen, zum Bühnenturm.

Morgenfrüh steht er wieder da

Er steigt die Treppenstufen hinauf, nimmt die letzten Schritte über die Leiter und zeigt auf das geflutete Untere Odertal und die Hügel dahinter. Dort liegt Polen, manche der 104 Festangestellten pendeln aus dem von der Pandemie schwer betroffenen Land zum Theater. Geplante Kooperationen mit polnischen Theatern müssen gerade ruhen.

Im Sturm der Zeit gegen den Wind zu rufen – so versteht Nicke seine Auftritte mit der Flüstertüte. Er wechselt rüber zum Rand des Vordachs, blickt auf die Stadt mit ihren Fabriken und Plattenbauten. Morgen um zehn vor zehn wird er hier wieder stehen.

