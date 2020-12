Potsdam

Brandenburg wird wegen der fortschreitenden Corona-Ausbreitung die Einschränkungen des öffentlichen Lebens weiter drastisch verschärfen – noch vor Weihnachten. Darauf verständigte sich das rot-schwarz-grüne Kabinett am Freitag in einer Telefonkonferenz.

Demnach sollen alle Läden mit Ausnahme von Supermärkten und Lebensmittel-Geschäften geschlossen werden, wie Regierungssprecher Florian Engels mitteilte – wie bereits beim ersten Lockdown im Frühjahr. Damals waren Drogerien, Apotheken und Läden wie Getränkemärkte, Metzger und Bäckereien geöffnet geblieben.

Enge Abstimmung mit Berlin

Der Einzelhandel wird vermutlich nach dem vierten Adventswochenende, also ab 21. Dezember, geschlossen. Das genaue Datum steht noch nicht fest. Brandenburg muss reagieren, nachdem Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD) vorgeprescht war.

Der Berliner Senat will in seiner Sitzung am nächsten Dienstag konkrete Beschlüsse fassen. Es müsse erst mit dem Nachbarland Brandenburg abgeklärt werden, ob die Einschränkungen bereits ab dem 20. oder erst ab dem 23. Dezember greifen, sagte Müller am Freitag im Abgeordnetenhaus.

Es gilt als undenkbar und kontraproduktiv, wenn in Berlin die Läden geschlossen wären und die Berliner zum Weihnachtsshoppen nach Brandenburg ausweichen. Dafür bleibt nun womöglich nur noch wenig Zeit – was in den nächsten Tagen zu großem Andrang in den Einkaufszentren führen könnte. Schon jetzt buhlen die Händler dort mit Rabattaktionen um die Kunden.

Wochenmärkte bleiben offen, Glühwein-Stände müssen schließen

Wochenmärkte sollen geöffnet bleiben. Auf den Märkten sollen aber keine Speisen und Getränke angeboten werden. Außerdem soll es ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit geben, so wie das in den Corona-Hotspots Cottbus und Oder-Spree oder in der Landeshauptstadt Potsdam bereits beschlossen ist. Glühweinstände müssten damit schließen.

Die Regelungen stehen unter Vorbehalt. Sie seien weiter in der Abstimmung, hieß es. Am Sonntag wollen sich die Länderchefs mit Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) über den Weg aus der Krise verständigen. Am Dienstag will das Kabinett in Potsdam die Beschränkungen und eine neue Eindämmungsverordnung beschließen. Inkrafttreten sollen die Beschlüsse zum 16. Dezember.

Das Ziel, die Kontakte zu beschränken, sei offensichtlich mit den bisherigen Maßnahmen nicht gelungen, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke am Freitag im privaten BB Radio. „Deswegen wird es ein Lockdown sein müssen, wenn wir uns dazu entscheiden, der sehr weitgehend sein wird.“

Der Inhalt dieses Artikels bezieht sich auf den Stand vom Freitag, 11. Dezember 2020, 18 Uhr. Er wird laufend weiter aktualisiert.

