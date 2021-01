Potsdam

In Brandenburg gelten noch bis mindestens 14. Februar strenge Corona-Regeln. Die Schulen sind weiterhin im Distanzunterricht. Gilt das auch für die knapp 400 Fahrschulen im Land? Die Antwort lautet: Nein. Sie dürfen weiterhin Kurse und einen Unterricht, sowohl in Theorie, als auch in der Praxis, anbieten.

Diese Regelung geht aus der neuen Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus hervor. Hier setzt die Landesregierung Fahrschulen mit Musikschulen, Kunstschulen, Volkshochschulen und andere Weiterbildungseinrichtungen für Jugendliche, Familien und Erwachsene gleich. Allerdings gilt für Fahrschulen eine Obergrenze von maximal fünf Schülern gleichzeitig.

Mundschutz während Theorie und Praxis

Weiterhin müssen die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Während des Unterrichts – in Praxis und Theorie – ist ein Mundschutz zu tragen. Das gilt für den Fahrlehrer und den Fahrschüler. Außerdem sollte man sich bei der jeweiligen Fahrschule rückversichern, ob der Unterricht wie geplant stattfindet. Einige von ihnen schließen freiwillig.

In Berlin ging der Senat bei seinen jüngsten Beschlüssen noch einen Schritt weiter: Fahrschulen dürfen weder für den Publikumsverkehr geöffnet werden noch ihre Dienste anbieten. Sie sind hier noch bis mindestens 14. Februar gänzlich geschlossen.

