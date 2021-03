Potsdam

Polen steht auf der Liste der RKI-Risikogebiete – wer von dort wieder nach Brandenburg einreist, muss sich daher für zehn Tage in häusliche Isolation begeben.

Neben den Ausnahmen für Berufspendler oder Menschen, die auf der anderen Seite der Grenze nahe Verwandte besuchen, sah die Quarantäneverordnung des Landes Brandenburg bis Ende vergangenen Jahres auch Ausnahmen für den „kleinen Grenzverkehr“ vor. Wer sich längstens 24 Stunden in Polen aufhielt, etwa um im Nachbarland zu tanken oder Schnaps und Zigaretten zu kaufen, konnte danach wieder einreisen, ohne dass eine Quarantänepflicht ausgelöst worden wäre.

Neue Quarantäne-Verordnung gilt

Die neue Quarantäneverordnung des Landes, die seit dem 16. Dezember gilt und inzwischen mehrfach verlängert wurde, sieht das nicht mehr vor. Wer aus nicht "triftigen Gründen“ die Grenze überquert, muss danach in Quarantäne. Für Berufspendler und Schüler gelten die bisherigen Ausnahmen des „kleinen Grenzverkehrs“ weiter.

Stübgen kündigt Testpflicht für Pendler an

Wegen hoher Infektionszahlen in Polen rechnet Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) jedoch damit, dass das Nachbarland spätestens ab Ende März zum Hochinzidenz-Gebiet erklärt wird. Die Landkreise an der Grenze seien jedoch darauf vorbereitet, dass Arbeitspendler, Schüler Studenten und Menschen wegen dringender Verwandtenbesuche die Grenze weiter passieren könnten, sagte Stübgen am Donnerstag, 18. März, in Potsdam.„Alle Grenzpendler müssen aber zwei Mal pro Woche einen Schnelltest machen und ein negatives Ergebnis mit sich führen.“ Diese Schnelltests würden über die Betriebe organisiert, in denen die Pendler arbeiten. Zusätzlich sollen an besonders häufig genutzten Grenzübergängen mobile Teststellen eingerichtet werden.

Die Landesregierung in Schwerin hatte den Einkaufstourismus im Rahmen des kleinen Grenzverkehrs bereits zu einem früheren Zeitpunkt untersagt. Gleiches gilt für Sachsen.

