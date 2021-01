Potsdam

Im Zuge des verschärften Corona-Lockdowns diskutieren Bund und Länder auch über Wege, die Kontakte in öffentlichen Verkehrsmitteln weiter zu reduzieren. Neben anhaltenden Schulschließungen geht es dabei vor allem um zwei Themen: Homeoffice und versetzten Arbeitsbeginn.

Als Ziel soll, wie aus dem Beschluss-Entwurf der Bund-Länder-Runde hervorgeht, vereinbart werden, „die Kontakte im öffentlichen Personenverkehr so zu reduzieren, dass das Fahrgastaufkommen ein Drittel der regulären zulässigen Fahrgastzahlen in einem Beförderungsmittel üblicherweise nicht übersteigt und so in der Regel Abstände gewahrt werden können“, heißt es im Entwurf.

Entzerrung des Pendleraufkommens in den Stoßzeiten

Um dieses Ziel zu erreichen, sollen Homeoffice-Möglichkeiten weitgehend genutzt werden, zudem ist die Entzerrung des Pendleraufkommens in den Stoßzeiten geplant – wenn nötig auch durch zusätzlich eingesetzte Verkehrsmittel.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird, so heißt es im Beschlussentwurf weiter, eine Verordnung erlassen, wonach Arbeitgeber überall dort, wo es möglich ist, den Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice ermöglichen müssen, sofern die Tätigkeiten es zulassen. Arbeitnehmer werden aufgefordert das Angebot zu nutzen.

Arbeitgeber müssen Masken bereitstellen

Darüber hinaus sind die Betriebe in Deutschland aufgefordert, dort wo Arbeiten in Präsenz weiter erforderlich ist, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern medizinische Masken zur Verfügung zu stellen – für Arbeitsbereiche auf engem Raum, ohne ausreichende Lüftung oder ohne ausreichende Abstände sogar FFP2-/KN95-Masken.

Zudem sollen Arbeitgeber angehalten werden, flexible Arbeitszeiten möglichst so einzusetzen, dass der ÖPNV zu klassischen Pendler-Stoßzeiten entlastet wird.

