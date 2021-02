Potsdam

In Brandenburg wird der Einzelhandel –bis auf Geschäfte des täglichen Bedarfs – noch wochenlang geschlossen bleiben. Der ursprünglich bis zum 14. Februar befristete Lockdown soll bis zum 7. März verlängert werden. Darauf haben sich Bund und Länder am 10. Februar in einer Videokonferenz geeinigt.

Es gibt allerdings eine Perspektive, dass es auch früher klappen könnte: Ab einer mindestens drei Tage lang anhaltenden Sieben-Tage-Inzidenz von 35 Neuinfektionen darf der Einzelhandel öffnen. Allerdings soll auch dann zunächst nur ein Kunde auf 20 Quadratmeter erlaubt sein. Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Brandenburg knapp unter 80.

Bis zum 7. März bleiben demnach alle Läden mit Ausnahme der folgenden Geschäfte geschlossen:

Einzelhandel für Lebensmittel (Supermärkte, Bäcker, Metzger)

Wochenmärkte für Lebensmittel (Speisen und Getränke zum Verzehr vor Ort dürfen allerdings nicht angeboten werden)

Direktvermarkter von Lebensmitteln

Abhol- und Lieferdienste

Getränkemärkte

Reformhäuser

Babyfachmärkte

Apotheken

Drogerien

Sanitätshäuser

Buchhandlungen

Zeitungs- und Zeitschriftenhandlungen

Kioske und Spätis

Baumärkte (Achtung: nur für Kunden mit entsprechendem Gewerbe-Nachweis geöffnet, zum Beispiel Handwerker)

Optiker

Hörgeräteakustiker

Tankstellen

Kfz-Werkstätten

Fahrradwerkstätten

Banken und Sparkassen

Poststellen (dazu zählen auch Paketshops)

Reinigungen

Waschsalons

Tierbedarfsmärkte

Futtermittelmärkte

Großhandel

Alle übrigen Geschäfte und Verkaufsstellen bleiben geschlossen. Die Kommunen können jedoch den Verkauf über „Click and Collect“, also die Abholung vorbestellter Artikel, erlauben.

Die Einigung vom 10. Februar nennt als Bedingung für einen nächsten Öffnungsschritt „eine stabile deutschlandweite Sieben-Tage-Inzidenz von höchstens 35“. Diese müsse mindestens drei Tage am Stück so bleiben, sagte Merkel. Dann dürfte auch der Einzelhandel wieder öffnen, und pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche eine Kundin oder einen Kunden einlassen.

Das Land Brandenburg muss die Beschlüsse noch in einer eigenen Eindämmungsverordnung verabschieden. Um Shopping-Tourismus zu vermeiden, werde Berlin sich eng mit Brandenburg abstimmen, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD). „Mit den benachbarten Gebieten mit höheren Inzidenzen sind gemeinsame Vorkehrungen zu treffen, um länderübergreifende Inanspruchnahme der geöffneten Angebote möglichst zu vermeiden“, heißt es in dem Beschluss. Die nächste Bund-Länder-Schalte findet am 3. März statt.

Zutritt nur mit medizinischen Masken

Weiter bestehen bleibt auch das verpflichtende Tragen einer medizinischen Maske für die Kunden. Eine einfache Stoffbedeckung reicht also nicht mehr aus. Die Tragepflicht gilt auch auf den Begegnungs- und Verkehrsflächen vor den Geschäften einschließlich der Parkplätze. Auf Wochenmärkten reicht eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Für das Personal ist das verpflichtende Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung vorgesehen. Es ist von der Tragepflicht nur dann befreit, wenn es keinen direkten Kundenkontakt hat oder wenn es technische Vorrichtungen wie eine Plexiglas-Trennwand gibt, die das Risiko einer Tröpfchen-Übertragung verringern.

Generell gilt seit Dezember, dass sich in einer Einrichtung des Einzelhandels mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern – das entspricht der Größe eines Handballfeldes – insgesamt höchstens ein Kunde pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche aufhalten darf. In Läden mit einer Verkaufsfläche von mehr als 800 Quadratmetern braucht es mindestens 20 Quadratmeter Platz pro Kunde.

Friseure öffnen am 1. März

Friseurbetriebe können unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts mit Reservierungen sowie unter Nutzung medizinischer Masken den Betrieb ab 1. März 2021 wieder aufnehmen. „Vor dem Hintergrund der Bedeutung von Friseuren für die Körperhygiene und der jetzt bereits seit längerem bestehenden Schließung erscheint es erforderlich, die Inanspruchnahme zu ermöglichen, da erhebliche Teile der Bevölkerung, insbesondere ältere Menschen, auf diese angewiesen sind“, heißt es im Beschluss vom 10. Februar.

Weitere Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege bleiben geschlossen, solange die Inzidenz nicht auf 35 fällt, analog zur Einzelhandels-Regelung:

Kosmetikstudios

Massagepraxen

Tattoo-Studios

Angeboten werden dürfen nur medizinisch notwendige Behandlungen, zum Beispiel Physio-, Ergo und Logotherapien sowie Podologie/Fußpflege.

Auch für die Anbieter solcher Leistungen gilt der neuen Brandenburger Verordnung zufolge seit 23. Januar die Tragepflicht einer medizinischen Maske. Diese entfällt nur, wenn medizinische, therapeutische oder pflegerische Leistungen erbracht werden, die das Tragen einer Maske nicht zulassen.

