Während der Corona-Pandemie sind viele Veranstaltungen untersagt, auch private Feiern sind kaum möglich. Und was ist mit Hochzeiten? Wie viele Menschen dürfen an einer Hochzeit teilnehmen?

Die aktuelle Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus in Brandenburg gestattet Hochzeiten. Wie viele Menschen an der Hochzeit maximal teilnehmen dürfen, ist darin aber nicht geregelt. Lediglich der Mindestabstand zwischen den Teilnehmenden ist einzuhalten und das gemeinsame Singen ist verboten.

Mund-Nasen-Schutz ist Pflicht

Neben dem Abstandgebot gibt es weitere Grundsätze, die bei einer Organisation von Hochzeiten zu beachten sind. So muss der Zugang beschränkt werden können. Außerdem müssen alle Personen einen Mund-Nasen-Schutz tragen und ihre Personalien angeben, um mögliche Kontakte nachverfolgen zu können.

Die Verordnung setzt die Regeln für eine Hochzeit mit nicht-religiösen Beerdigungen sowie religiösen Veranstaltungen in Kirchen, Moscheen, Synagogen und sakralen Räumlichkeiten anderer Glaubensgemeinschaften gleich. Dabei macht es einen Unterschied, ob die Veranstaltung draußen an der frischen Luft oder in geschlossenen Räumen stattfindet.

Hochzeit in geschlossenen Räumen

Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen muss der Raumluft in regelmäßigen Abständen Frischluft zugeführt werden, insbesondere durch das Stoßlüften über Fenster oder durch den Betrieb von „raumlufttechnischen Anlagen“. Ist das nicht möglich können auch Filter eingesetzt werden, die dazu in der Lage sind, Viren zu filtern.

Und wichtig: Die Ausnahme gilt für die Trauung, nicht aber für eine anschließende Feier. Die ist nicht gestattet.

