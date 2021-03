Potsdam

Die Menschen in Brandenburg müssen sich auf eine Verlängerung des Corona-Lockdowns bis zum 28. März einstellen. Darauf hat sich die Landesregierung in Potsdam am Freitag verständigt. Das Kabinett setzt mit der neuen Eindämmungsverordnung für Brandenburg die entsprechende Vereinbarung zu Corona-Regeln von Bund und Ländern vom 3. März um.

Private Treffen mit Personen aus zwei Haushalten

Die Möglichkeit zu privaten Zusammenkünften mit Freunden, Verwandten und Bekannten wird ab 8. März erweitert: Es können sich Mitglieder von zwei verschiedenen Haushalten treffen, jedoch auf maximal fünf Personen beschränkt. Kinder bis 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt – das galt in Brandenburg bereits bei den strengeren Regeln. Bis einschließlich 7. März gilt, dass sich ein Hausstand nur mit einer weiteren Person.

Die Regeln gelten für Treffen in der Öffentlichkeit ebenso wie Zusammenkünfte im privaten Rahmen.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die angekündigten Lockerungen hängen allerdings von den Inzidenzzahlen ab. Steigt die Sieben-Tage-Inzidenz für mindestens drei Tage im ganzen Land über 100, gelten wieder die vorherigen schärferen Kontaktbeschränkungen. Für die Landkreise und kreisfreien Städte liegt dieser Grenzwert bei 200.

Von MAZonline