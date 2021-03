Potsdam

Die Menschen in Brandenburg müssen sich auf eine Verlängerung des Corona-Lockdowns um drei Wochen bis zum 28. März einstellen - können aber in dieser Zeit mit mehreren Öffnungsschritten rechnen. Das geht aus einem Entwurf aus dem Kanzleramt für die Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Mittwoch (3. März) hervor, der dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt.

Die Möglichkeit zu privaten Zusammenkünften mit Freunden, Verwandten und Bekannten soll demnach ab 8. März wieder erweitert werden: Dann können sich die Mitglieder von zwei verschiedenen Haushalten treffen, jedoch auf maximal fünf Personen beschränkt. Kinder bis 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt. Bis einschließlich 7. März gilt, dass sich ein Hausstand nur mit einer weiteren Person (auch hier werden Kinder bis 14 nicht mitgezählt) treffen darf.

Die Regeln gelten für Treffen in der Öffentlichkeit ebenso wie Zusammenkünfte zuhause. Diskutiert werden soll auch, ob die Möglichkeit zu privaten Zusammenkünften in Regionen mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von unter 35 auf den eigenen und zwei weitere Haushalte mit zusammen maximal zehn Personen erweitert wird.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Anders als im Lockdown über Ostern im letzten Jahr sollen Verwandtenbesuche in diesem Jahr möglich sein. Das besonnene Verhalten der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland während der Weihnachtstage habe „eindrucksvoll gezeigt, wie Familienzusammenkünfte sicher gestaltet werden können“, heißt es in dem Papier aus dem Kanzleramt.

Ausnahme-Regelung für die Feiertage

Daher wollen die Länder vom 2. April bis zum 5. April 2021 ausnahmsweise Treffen mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen zuzüglich Kindern im Alter bis 14 Jahre „aus dem engsten Familienkreis“ zulassen. Dieser umfasse Ehegatten, Lebenspartner und Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft sowie Verwandte in gerader Linie, Geschwister, Geschwisterkinder und deren jeweilige Haushaltsangehörige.

Analog zum Vorgehen in der Weihnachtszeit appellieren Bund und Länder eindrücklich an die Bürgerinnen und Bürger, Kontakte in den fünf bis sieben Tagen vor dem Familientreffen auf ein absolutes Minimum zu reduzieren (Schutzwoche) und vor einem Treffen von den Corona-Testangeboten Gebrauch zu machen.

Von MAZonline