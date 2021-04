Potsdam

In Brandenburg gilt der Corona-Lockdown zunächst bis zum 18. April. Das hat das Brandenburger Kabinett am 30. März beschlossen. Der Einzelhandel darf entsprechend der aktuellen Eindämmungsverordnung unter bestimmten Voraussetzungen und mit bestimmten Einschränkungen grundsätzlich öffnen. Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 wird es jedoch schwierig – auch mit der neuen Bundesweiten Notbremse, die das Bundeskabinett am 13. April beschlossen hat und die voraussichtlich ab der Woche vom 19. April in Kraft tritt (Bundestag und Bundesrat müssen noch zustimmen).

Bundesweit einheitliche Notbremsen-Regelung

Es gilt auch mit der bundesweit einheitlichen Notbremse, was in Brandenburg wegen steigender Corona-Infektionszahlen bereits umgesetzt wurde: In Landkreisen oder kreisfreien Städten, in denen drei Tage hintereinander eine Inzidenz von 100 neuen Fällen pro 100.000 Einwohner überschritten wird, werden Geschäfte, die nicht Waren für den täglichen Bedarf verkaufen, wieder geschlossen. Das Bestellen und Abholen von Waren ist aber weiter möglich.

Neu ist, dass die schärferen Maßnahmen nicht mehr mindestens 14 Tage gelten, sondern bis die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Tagen die Schwelle von 100 unterschreitet. Dann treten die Extra-Auflagen am übernächsten Tag wieder außer Kraft.

Bundesweite Notbremse sieht Ausnahmen vor

Wie bisher die Brandenburger Notbremse sieht auch die bundesweite Notbremse Ausnahmen vor. Demnach dürfen folgende Geschäfte weiter öffnen: Lebensmittelhandel einschließlich der Direktvermarktung, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Stellen des Zeitungsverkaufs, Buchhandlungen, Blumenfachgeschäfte, Tierbedarfsmärkte, Futtermittelmärkte und Gartenmärkte.

Ohne Notbremse: Termin-Shopping-Angebote sind möglich

Gemäß der aktuellen Eindämnungsverordnung dürfen alle Verkaufsstellen des Einzelhandels seit dem 8. März wieder öffnen, solange sie sich an folgende Regeln halten:

1. Pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche darf sich nur ein Kunde und nur für einen begrenzten Zeitraum aufhalten

2. Es muss eine vorherige Terminvergabe erfolgen (“Click & Meet“)

3. Die Personendaten aller Kunden müssen erfasst werden

4. Das Abstandsgebot muss eingehalten werden

5. Kunden und Personal müssen eine medizinische Maske tragen

6. Ein regelmäßiger Austausch der Raumluft durch Frischluft muss gewährleistet werden

In Regionen mit hohem Infektionsgeschehen (Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage lang über 100) werden diese Lockerungen allerdings wieder zurückgenommen.

Diese Ausnahmen gelten bisher in Brandenburg

Von der Notbremse ausgenommen sind Geschäfte, die bereits geöffnet sind:

Lebensmittelgeschäfte (Supermärkte, Bäcker, Metzger)

Wochenmärkte für Lebensmittel (Speisen und Getränke zum Verzehr vor Ort dürfen allerdings nicht angeboten werden)

Direktvermarkter von Lebensmitteln

Baumschulen, Gartenfachmärkte, Gärtnereien und Floristikgeschäfte (hier entfällt die 50-Prozent-Regel zur Außenverkaufsfläche)

Abhol- und Lieferdienste

Getränkemärkte

Reformhäuser

Babyfachmärkte

Apotheken

Drogerien

Sanitätshäuser

Buchhandlungen

Zeitungs- und Zeitschriftenhandlungen

Kioske und Spätis

Baumärkte (ab 8. März auch für Privatkunden geöffnet)

Optiker

Hörgeräteakustiker

Tankstellen

Kfz-Werkstätten

Fahrradwerkstätten

Banken und Sparkassen

Poststellen (dazu zählen auch Paketshops)

Reinigungen

Waschsalons

Tierbedarfsmärkte

Futtermittelmärkte

Großhandel

Hier gilt, dass sich bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern nur ein Kunde pro zehn Quadratmeter sowie für die darüber hinausgehende Verkaufsfläche ein Kunde pro 20 Quadratmeter zeitgleich aufhalten darf.

Auch die lange geschlossenen körpernahen Dienstleistungsbetriebe – also etwa Kosmetik-, Massage- und Tattoo-Studios – dürfen wieder öffnen, wenn sie sich an die Hygiene-Vorgaben halten. Kunden müssen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen, bei denen keine Maske getragen werden kann, einen tagesaktuellen negativen Schnell- oder Selbsttest vorlegen müssen.

