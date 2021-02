Berlin

Der Profisport bleibt von den neuen Beschlüssen zwischen Bund und Ländern und auch in der Eindämmungsverordnung in Brandenburg unberührt. Der Lockdown dauert an und die Corona-Maßnahmen bleiben verschärft. Die Fußball-Bundesliga und die weiteren Top-Spielklassen im Teamsport dürfen ihren Spielbetrieb indes fortsetzen. Dieser Bereich taucht in der Verordnung schlicht nicht auf. Wie kann das sein?

Die sozialen Kontakte sollen auf ein Minimum reduziert werden. In fast allen Lebensbereichen gibt es wegen der Corona-Pandemie teils massive Einschnitte. Kinder dürfen nicht zur Schule, es herrscht Maskenpflicht und viele Arbeiter sind in Kurzarbeit. Der Amateur- und Breitensport muss sich erneut mit einem verlängerten Stillstand abfinden.

Keine Zuschauer, Hygiene ist einzuhalten

Anders ist das beim Profisport: Hier finden nahezu alle regulären Spiele wie geplant statt. Die Fußballer der Bundesliga stehen auf dem Feld und die Deutsche Handballnationalmannschaft spielte zuletzt in Ägypten um die Weltmeisterschaft. Masken werden während der Wettkämpfe nicht getragen. Abstände zueinander sind kaum einzuhalten.

Allein Zuschauer sind verboten und die Hygienemaßnahmen einzuhalten. Warum gibt es hier keine weiteren Maßnahmen oder sogar Verbote? Das Gesundheitsministerium in Potsdam verwies zu diesem Thema auf die Entscheidung im Dezember vergangenen Jahres, den Profisport nicht weiter einzuschränken, um gravierende Langzeitschäden bei den Berufssportlern zu verhindern.

Schließlich ginge es hier um Monate und Jahre, in denen sich die Sportler auf weltweite Wettkämpfe und Turniere vorbereiten und dort Deutschland vertreten, so das Ministerium weiter. Die kritischen Stimmen dazu werden jedoch immer lauter. Zuvor hatte der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans das angemahnt, da es viele Ungereimtheiten gebe. In den Bund-Länder-Gesprächen hätte der Profisport nicht einmal eine Rolle gespielt.

Profisport im ersten Lockdown unterbrochen

„Kinder dürfen nicht Fußball spielen, während man in der Bundesliga so weitermacht, als wäre nichts gewesen – auch mit der Mutation, die jetzt im Spiel ist“, hatte der CDU-Politiker dem Saarländischen Rundfunk gesagt. Im ersten Lockdown im vergangenen Frühjahr hatte der Profisport noch seine Wettbewerbe mindestens für einige Wochen unterbrochen.

Derzeit wird im Spitzenfußball wie auch in Basketball, Handball und Eishockey in enger Taktung das Wettkampfprogramm fortgesetzt, auch wenn zuletzt immer wieder Corona-Fälle nachgewiesen wurden. Dagegen geht für Millionen Sporttreibende in den 90.000 deutschen Vereinen das quälende Warten auf den Trainings- und Wettkampfbetrieb weiter.

Die Folge hiervon sind ein spürbarer Schwund der Mitglieder und die Sorge um ein Erlahmen des ehrenamtlichen Engagements. Er hoffe, „dass wir spätestens nach Ostern schrittweise wieder in das aktive und bewegte Sporttreiben in allen Sportarten einsteigen können“, sagte Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes.

