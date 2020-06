Corona-Lockerung: Auch Gemeinschaftsangeln wieder möglich

Potsdam

Lange Zeit war Angeln eine der wenigen Freizeitbeschäftigungen, die auch in der Hochphase der Corona-Krise noch funktionierte. Alleine am See war und blieb die Infektionsgefahr gering.

Wegen der Beschränkungen war aber auch jeder gemeinsame Ausflug mit den Freunden nicht möglich. Jetzt aber – mit dem Abklingen der Infektionsgefahr – ist auch das wieder erlaubt. Darüber informiert der Landesanglerverband Brandenburg (LAVB). Mit der neuen Corona-Verordnung kann auch wieder gemeinschaftlich geangelt werden.

Anzeige

Empfehlung: Fangergebnisse nicht in geschlossenen Räumen auswerten

„Die Abstands- und Hygieneregeln sind dabei unbedingt einzuhalten“, schreibt der Hauptgeschäftsführer des LAVB, Andreas Koppetzki. „Mit der Registrierung der Teilnehmer an der Veranstaltung ist abzusichern, dass mögliche Infektionsketten nachvollzogen werden können.“

Weitere MAZ+ Artikel

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Allerdings: „Wir empfehlen die Auswertung der Fangergebnisse nicht in geschlossenen Räumen, sondern an Ort und Stelle unter freiem Himmel durchzuführen“, sagt Koppetzki.

Lesen Sie auch

Von Ansgar Nehls