Brandenburgs Landesregierung will die 2G-Regel im gesamten Einzelhandel aufheben, die derzeit nur Geimpften und Genesenen den Einkauf in den meisten Geschäften erlaubt. Stattdessen soll im Einzelhandel eine Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske gelten, teilte Regierungssprecher Florian Engels am Montag nach einer Konferenz der Staatssekretäre mit.

2G plus in der Gastronomie bleibt bestehen

Zudem soll die nächtliche Ausgangsbeschränkung für Ungeimpfte in Hotspot-Regionen mit Inzidenzen über 750 fallen – derzeit ist nach dieser Definition ganz Brandenburg ein Hotspot. Dagegen soll die 2G-plus-Regel in Gaststätten erhalten bleiben – sie schreibt einen zusätzlichen negativen Test vor, ersatzweise eine Booster-Impfung.

Die aktuell gültige Corona-Eindämmungsverordnung des Landes läuft am 13. Februar aus, die Lockerungen könnten ab kommenden Montag in Kraft treten.

Vorgesehen sei zudem, dass die Erhebung von Kontaktdaten etwa in der Gastronomie ausgesetzt werden, erklärte der Regierungssprecher. Für Sport im Freien solle die 3G-Regel herrschen, also Zugang für Geimpfte, Genesene und tagesaktuell negativ Getestete.

Landesregierung erfüllt zentrale Forderung des Handelsverbands

Noch am Montagmorgen hatte der Einzelhandelsverbandes Berlin-Brandenburg von der Landesregierung die zügige Rücknahme der 2G-Regel gefordert. Hauptgeschäftsführer Nils Busch-Petersen wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass in dieser Woche in neun Bundesländern die 2G-Regel abgeschafft sein wird. „Wir müssen aufpassen, dass Brandenburg nicht zum gallischen Dorf der Nation wird.“

