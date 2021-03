Potsdam

Bei der Umsetzung der Bund-Länder-Beschlüsse zu weiteren Öffnungsschritten deutet sich in Brandenburg eine landesweite Regelung an – und keine Insellösung. Am Donnerstag sprach sich nach Informationen der Nachrichtenagentur DPA in einer Telefonkonferenz des Kabinetts mit Kreisen und kreisfreien Städten eine große Mehrheit der Kommunalvertreter dafür aus. Damit würde auf Öffnungen je nach Entwicklung in Landkreisen und kreisfreien Städten verzichtet, auch um Fahrten „von hier nach da“ zu vermeiden.

Der Bund-Länder-Beschluss sieht regionale Lösungen vor – je nach Inzidenzwert. Das könnte aber dazu führen, dass Kreise oder kreisfreie Städte mit niedrigeren Inzidenzwerten ihre Geschäfte, Museen und in der Folge auch Kinos und Gastronomie öffnen können, während die Angebote in Nachbarkreisen noch geschlossen wären. Eine landeseinheitliche Lösung könnte einen Einkaufstourismus verhindern. Beschlossen ist das aber noch nicht.

Kabinett entscheidet wohl erst Freitag

Das Kabinett will bis Freitag darüber entscheiden. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) will die Ergebnisse des Gipfels am Donnerstagnachmittag im Landtag vorstellen. Offen ist, wie viele Details der Brandenburger Umsetzung bis dahin schon feststehen.

Bund und Länder hatten am Mittwoch grundsätzlich eine Verlängerung des Lockdowns bis zum 28. März beschlossen. In Ländern oder Regionen zwischen 50 und 100 neuen Infektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche soll der Einkauf im Einzelhandel und der Besuch von Museen ab 8. März mit Termin erlaubt werden, bei unter 50 gilt eine Personenbegrenzung. Weitere Öffnungen sind davon abhängig, ob sich der Wert zwei Wochen lang nicht verschlechtert. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Donnerstag in Brandenburg bei 64,2 - also zwischen 50 und 100. Die „Märkische Oderzeitung“ schrieb ebenfalls über die landesweite Regelung.

Von MAZ-Online