Potsdam

Die neue Corona-Eindämmungsverordnung wird als kompliziert und unverständlich kritisiert. Das stimmt zwar, jedoch zeigt sich auch: Die Autoren sind politisch ziemlich ausgebufft. Sie gewinnen mit dem Regelwerk wertvolle Zeit, um die Impfquoten in die Höhe zu treiben. Denn alle Welt redet von Lockerungen, dabei enthält die Verordnung Lockerungen lediglich in homöopathischen Dosen.

Pärchenabende sind wieder legal

Nur an den Schulen wird wieder deutlich mehr los sein. Der Rest der Regelungen erkennt lediglich die bestehende Praxis, die Lebenswirklichkeit an. Treffen von fünf Erwachsenen aus zwei Haushalten? Paare, die sich an die bisherige Regel „ein Haushalt plus eine Person“ hielten, hatten mit diesem einen Freund, Kollegen oder Nachbarn mit hoher Wahrscheinlichkeit die Virenpopulation des gesamten anderen Haushalts zu Gast – ob dessen Gattin/Freund mitkamen oder nicht.

Hohe Hürden im Einzelhandel

Streng reglementiert bleibt auch die Einkaufssituation: „Klick & Collect“ (Reservieren und Abholen) ist längst erlaubt, jetzt soll „Click & Meet“ (Einkaufen nach Terminvereinbarung) dazukommen. Mit überfüllten Läden ist angesichts dieser hohen Hürde nicht zu rechnen. Die Gastronomie bleibt weitgehend dicht – Kneipiers sind entsprechend unglücklich darüber. Fazit: Die Fraktion der Vorsichtigen hat sich durchgesetzt.

Von Ulrich Wangemann