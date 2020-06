Corona: Was ab Samstag in Brandenburg wieder möglich ist

Potsdam

Es wird weiter gelockert in Brandenburg. Ab Samstag, dem 6. Juni sind nach den Zeiten der Beschränkung wieder weitere Dinge möglich. Ein Überblick.

Kinos, Theaterstücke und Opern: Ab Samstag dürfen wieder Kulturveranstaltungen stattfinden. Damit sind auch Theaterstücke, Filmvorführungen in Kinos oder Opern wieder möglich. Aus vielen Kultureinrichtungen war aber schon zu hören, dass die Vorbereitung für den erneuten Start wohl noch etwas länger andauern wird. Ein Anruf vorab ist deswegen dringend angeraten, auch Karten müssen in der Regel vorab bestellt werden.

Anzeige

75 Gäste für Indoor-Veranstaltungen zugelassen

Allerdings gelten noch strenge Regeln: „Kulturveranstaltungen können mit bis zu 150 Besucher*innen unter freiem Himmel unter Beachtung der allgemeinen Hygienemaßnahmen und unter Vorlage eines schriftlichen Infektionsschutzkonzepts in enger Abstimmung mit den örtlichen Gesundheitsbehörden durchgeführt werden“, heißt es in einem Stufenplan den Kulturministerin Manja Schüle ( SPD) vorgestellt hat. Für Kinos und andere Kulturveranstaltungen, die drinnen stattfinden, gilt eine Obergrenze von 75 Teilnehmern.

Weitere MAZ+ Artikel

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Musikunterricht: Ab Samstag ist auch wieder der Unterricht an Musikschulen oder von selbstständigen Musikpädagogen mit weniger Einschränkungen möglich. Dann ist wieder Unterricht mit bis zu sechs Personen möglich, wenn „ein Abstand von drei Metern zwischen Personen und von sechs Metern in Atemausstoßrichtung sowie eine Raumgröße von mindestens zehn Quadratmetern pro Person sichergestellt sind und die Räumlichkeiten regelmäßig intensiv gelüftet werden“, heißt es wörtlich in der Eindämmungsverordnung.

Nächster Lockerungsschritt am 13. Juni

Der nächste Schritt der Lockerungen ist für den 13. Juni geplant. Dann dürfen auch Hallenbäder und Trockensaunen wieder öffnen. Aufgüsse allerdings sind noch verboten. Insgesamt gilt die aktuelle Eindämmungsverordnung noch bis zum 15. Juni und soll danach erneut komplett verändert werden.

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) kündigte am Mittwoch im Fachausschuss des Landtages in Potsdam weitere Lockerungen an. In der neuen Verordnung solle demnach nur noch geregelt werden, was verboten ist.

Lesen Sie auch

Von Ansgar Nehls