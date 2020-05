Öffnen Fitness-Studios in Brandenburg bald wieder? Minister weckt Hoffnungen

Potsdam

Als in der Nacht zum Montag in Köln eine große Fitnesskette die Türen für ihre anstehenden Mitglieder öffnete, ging das Verständnis für die anhaltenden Restriktionen zur Eindämmung von COVID-19 bei vielen Brandenburger Studiobetreibern endgültig über Bord. Die Festlegung der Maßnahmen obliegt den Bundesländern, und die liegen weit entfernt von einer einheitlichen Regelung.

Während in Nordrhein-Westfalen bereits seit Wochenbeginn trainiert wird, konnten Studios in Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen am Freitag wieder öffnen. In Schleswig-Holstein soll es am kommenden Montag losgehen, in Rheinland-Pfalz am 27. Mai und in Thüringen am 1. Juni. Die anderen Bundesländer haben noch nicht entschieden. Auch in Brandenburg hängen die Studiobetreiber demnach weiterhin in der Luft. Doch das Blatt scheint sich zu wenden.

Anzeige

Treffen mit Minister Steinbach

Jan Przybilski, Betreiber des "Vital Gesundheitsclubs" hält eine Öffnung der Fitnessstudios für überfällig. Quelle: privat

Weitere MAZ+ Artikel

Jan Przybilski, der Inhaber des „Vital Gesundheitsclubs“ in Senftenberg, hatte diese Woche im Bürgertalk des RBB Gelegenheit zum Dialog mit Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach. „Sie sind auf dem Radar“, versicherte der SPD-Politiker mit Verweis auf die nächste Eindämmungsverordnung des Landes. Am Freitag trafen sich Przybilski und Steinbach erneut, diesmal mit vier weiteren Studiobetreibern und Staatssekretär Hendrik Fischer.

Bei dem Termin waren die Vertreter der Branche aufgefordert, ein Lagebild der unterschiedlichen Betriebe abzugeben und so eine Grundlage zu schaffen für die Entscheidung des zuständigen Arbeitskreises im Ministerium. „Wir sind auf überraschende Offenheit gestoßen und haben den Eindruck, dass nichts dagegen spricht, den nächsten Schritt zu gehen“ so Przybilski gegenüber der MAZ. Die Regierung wünsche sich eine einfache, kontrollierbare Lösung, die für alle Betriebe der Branche handhabbar ist. Man habe signalisiert, dass wegen der derzeit geringen Infektionszahlen im Land eine Änderung der Eindämmungsverordnung noch vor dem geplanten Termin am 5. Juni wahrscheinlich sei.

Studiobetreiber demonstrieren in Potsdam

Eine positive Perspektive ist freilich noch keine Entscheidung, die unternehmerische Sicherheit gewährleistet. Und die Soforthilfen, die Studioinhaber erhalten haben, waren ausgelegt, die Betriebe zunächst bis Ende Mai über Wasser halten. Darum werden Brandenburger Studiobetreiber am Samstag (16. Mai) um 15.30 Uhr vor dem Landtag in Potsdam für einen verbindlichen Öffnungstermin demonstrieren.

Andreas Bosse, der Inhaber des “Body & Fight” in Potsdam Drewitz, hatte bereits am ersten Maiwochenende mit 20 Kollegen vor der Nikolaikirche am Landtag auf die Situation der Branche aufmerksam gemacht. Mit dem Eindruck, das Ziel zwar nicht erreicht, aber etwas in Bewegung gebracht zu haben, hat er erneut Kollegen zusammengetrommelt.

Andreas Bosse wartet darauf, wieder öffnen zu können. Quelle: maz

Auch andere Betreiber von Brandenburger Sport- und Gesundheitsstudios sind aktiv geworden und haben sich online zu einer Initiative zusammengeschlossen, um gemeinsam die Stimme für die Branche zu erheben. Zwei Veranstaltungen mit je 50 Teilnehmern sind für heute genehmigt. Über die Sozialen Medien haben einige Inhaber außerdem ihre Mitglieder aufgerufen, die Demonstrationen zu unterstützen.

Können Standards gewährleisten

Während in Brandenburg seit gestern das Vereinstraining in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen unter freiem Himmel wieder erlaubt ist, scheute die Politik bisher das Ansteckungsrisiko in den Studios. „Wir können die notwendigen Standards gewährleisten“, beteuert Przybilski und ist zuversichtlich, auch Minister und Staatssekretär davon überzeugt zu haben.

In seinem Betrieb in Senftenberg trainieren Menschen im Alter zwischen drei und 90 Jahren für ihre Gesundheit, mehr als die Hälfte davon mit medizinischer Indikation. Das Body & Fight in Potsdam ist vollkommen anders ausgerichtet. Allerdings schließen sich auch Bodybuilding und Hygiene nicht aus, und Andreas Bosse sieht sich ebenfalls vorbereitet, seinen Mitgliedern ein sicheres Training ermöglichen zu können. Seine Forderung an die Politik ist letztlich dieselbe wie die seines Kollegen: „Lasst uns endlich wieder arbeiten“.

Von Ina Schmiedeberg